La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola por defender a Israel y descarta el delito de odio

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado la investigación abierta contra la periodista Pilar Rahola tras una denuncia presentada por dos militantes de la Organización Juvenil Socialista (OJS), que atribuían a la comunicadora delitos de incitación al odio y complicidad con el genocidio de Israel en Gaza.

En el decreto, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que las intervenciones de Rahola en programas de televisión, sus artículos de opinión y sus publicaciones en redes sociales no constituyen un delito de odio. La Fiscalía fundamenta su decisión en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre los límites que debe alcanzar un discurso para que pueda tener relevancia penal.

La Fiscalía no aprecia un llamamiento contra los palestinos

El Ministerio Público sostiene que, para que las expresiones analizadas pudieran encajar en un delito de odio, tendrían que representar "un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad" susceptible de concretarse en actos de violencia, odio o discriminación contra la población palestina.

La Fiscalía señala que no ha localizado en las manifestaciones objeto de la investigación expresiones que puedan interpretarse como un "llamamiento a la realización de actos en contra de la población palestina".

Tampoco consta, según el decreto, que Rahola haya instado o animado a cometer actos discriminatorios o violentos contra este colectivo. Por estos motivos, las expresiones analizadas no encajarían en el delito de odio denunciado.

El Ministerio Público tampoco aprecia elementos que permitan considerar que los hechos puedan constituir un delito de complicidad con el genocidio.

La defensa reivindica la libertad de expresión

La defensa de Rahola, ejercida por el abogado penalista Cristóbal Martell, ha celebrado el archivo de las diligencias en un comunicado recogido por Europa Press.

El abogado considera que la decisión supone una "excelente noticia en términos de calidad democrática" y sostiene que las opiniones expresadas por la periodista se encuentran dentro del ejercicio de la libertad de expresión y de opinión.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por dos integrantes de la Organización Juvenil Socialista, que atribuían a Rahola responsabilidad penal por sus declaraciones relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina.

El archivo de la Fiscalía se produce después de analizar las intervenciones públicas señaladas en la denuncia, incluidas las realizadas en medios de comunicación y los contenidos publicados por la periodista.

Rahola habla de un intento de censura

Tras conocerse la decisión, Rahola ha afirmado que siempre confió en que la denuncia terminaría archivándose porque, a su juicio, "no tenía ningún fundamento jurídico".

La periodista ha interpretada la denuncia como un intento de limitar sus opiniones sobre el conflicto de Oriente Medio. Según sus palabras, buscaba "censurar la opinión libre, neutralizar la disidencia e imponer el pensamiento único".

Rahola también ha defendido que existe una fuerte disputa en torno al relato sobre el conflicto y ha cuestionado que pueda imponerse una única posición sobre la existencia y el derecho a la defensa de Israel.

En este contexto, ha asegurado que quienes promovieron la denuncia pretendían que dejara de expresar públicamente sus posiciones.

La resolución se basa en la doctrina del Tribunal Supremo

La Fiscalía cita en su decreto varias resoluciones del Tribunal Supremo para determinar cuándo un discurso puede superar los límites de la libertad de expresión y adquirir relevancia penal como delito de odio.

El criterio señalado por el Ministerio Público exige que exista un riesgo concreto de que las expresiones generen un clima de violencia u hostilidad que pueda traducirse en actos de violencia, odio o discriminación contra el colectivo afectado.

Tras examinar las declaraciones y publicaciones incluidas en la denuncia, la Fiscalía concluye que no ha encontrado elementos que permitan establecer ese vínculo con conductas violentas o discriminatorias contra la población palestina.

Rahola ha concluido su reacción al archivo afirmando: "Tenían la intención de hacerme callar: no lo han conseguido. Tenían la intención de anularme socialmente: tampoco lo han conseguido".