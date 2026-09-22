Orriols se achanta ante los demás partidos separatistas y apoya sancionar a Vox por llamar "asesino" a Companys

Bronca en el Parlamento catalán. La mayoría de la Cámara se opone a que en Vox llamen "asesino" a Lluís Companys, el presidente de la Generalidad durante la Guerra Civil y bajo cuyo mandato fueron asesinados miles de catalanes por delitos como ser católicos o parecer burgueses. Los diputados de Vox no han dudado en tachar a Companys de criminal siempre que han tenido ocasión y eso ha propiciado una sanción impulsada por los partidos independentistas y de izquierdas de la Cámara autonómica.

Tanto ERC como Junts, la CUP, el PSC y los Comuns tienen a Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista, en un pedestal y lo consideran un héroe de la República a pesar de su complicidad con las atrocidades perpetradas en Cataluña en nombre de la legalidad republicana. El que fuera también líder de ERC es objeto de homenajes y ofrendas huyendo de toda consideración o revisión crítica de su figura.

Adoradores de Companys

Aliança Catalana (AC), el partido de Sílvia Orriols, se ha alineado con los partidos que adoran a Companys no sin antes sufrir una controversia interna de cierto calado. En un primer momento, la compañera en el Parlamento de Orriols, Rosa Maria Soberana, había defendido en la Junta de Portavoces que Vox llamara "asesino" a Companys y ha encuadrado dentro de un acto de libertad de expresión que Vox difundiera unos carteles con el retrato de Companys y la definición de "asesino". Pero ante las críticas de los demás partidos separatistas por aceptar ese epíteto para el que ellos llaman "presidente mártir", Orriols se ha achantado.

Rectificación

De entrada, ha obligado a su compañera de bancada a rectificar. "Hoy me he equivocado en el sentido del voto sobre la sanción por los carteles de Vox. Lo dejo claro: Aliança Catalana NO está a favor de retirarla y condena los ignominiosos carteles contra el presidente Companys. Presentaremos un escrito a la Mesa para dejar constancia de ello", ha escrito Soberana en su cuenta de la red social X. Sin embargo, el error no ha consistido en equivocarse de botón porque se ha votado de manera oral y en su turno Soberana defendió la libertad de Vox para considerar a Companys como un criminal.

Avui m'he equivocat en el sentit del vot sobre la sanció pels cartells de Vox. Ho deixo clar: Aliança Catalana NO està a favor de retirar-la i condemna els ignominiosos cartells contra el president Companys. Entrarem un escrit a la Mesa per deixar-ne constància. — Rosa M Soberana (@RosaMSoberana) September 22, 2026

Tras este primer mensaje, Orriols ha señalado que su correligionaria se había equivocado y que "en ningún caso Aliança Catalana tolera o avala que Vox llame asesino a Lluís Companys". Y ha añadido que "llamar asesino a alguien sin pruebas no es libertad de expresión sino calumniar". Por si quedaban dudas, Orriols ha recurrido por segunda vez a X para afirmar: "No, a Lluís Companys no se le debería poder llamar asesino en el hemiciclo... Pero a mí tampoco se me podría llamar nazi. Cuando el criterio o termómetro moral no es neutro y se adapta a conveniencia según el color político, deja de ser justo, equitativo y democrático".

La @RosaMSoberana s'ha equivocat a la votació d'avui a la Junta de Portaveus. En cap cas Aliança Catalana tolera ni avala que vox li digui assassí a en Lluís Companys. Dir-li assassí a algú sense proves no és llibertat d'expressió, és calumniar. — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) September 22, 2026

En tromba contra Orriols

En ERC se han lanzado a degüello contra Orriols. El principal motivo de reproche es que su partido y Vox han coincidido en alguna votación en el Parlamento. El partido de Junqueras aboga por establecer todos los cordones sanitarios posibles. Primero a Vox y luego a Aliança Catalana, partido al que se le exige una completa obediencia a las figuras históricas del separatismo aunque esté excluido del espacio impoluto y supuestamente democrático de las demás formaciones independentistas.

Así, la que fuera consejera de Justicia y responsable de las cárceles catalanas durante la estancia de los golpistas, la republicana Ester Capella, ha señalado en X que "un partido que se dice independentista y que da apoyo a los herederos de los que asesinaron a Companys para que se le llame asesino es una indecencia y una muestra de lo que son, nacionalmente hablando. ¡Vox y Aliança votan juntos a menudo!"