Sociedad Civil Catalana concede su Premio 8 de Octubre a Pedro Bofill y Nicolás Redondo

La Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana (SCC) ha acordado por unanimidad conceder el VII Premio 8 de Octubre a Pedro Bofill y a Nicolás Redondo en reconocimiento a "su compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la igualdad entre todos los españoles y las libertades reconocidas en la Constitución Española".

Según la entidad constitucionalista catalana "ambos simbolizan los principios que identifican a Sociedad Civil Catalana en la custodia de los valores democráticos, la convivencia y el respeto a la ley, frente a un separatismo que busca la ruptura del Estado y la marginación de los ciudadanos catalanes y del resto de España que no comulgan con su pensamiento excluyente y monolingüe".

En un comunicado emitido para anunciar el nombre de los premiados, SCC señala que "Nicolás Redondo y Pedro Bofill han servido lealmente a Cataluña, a toda España y al interés general desde la más complicada de las posiciones. Porque si en estos momentos no es fácil defender la igualdad, la solidaridad y la justicia ante quienes abandonan dichos principios por interés personalista; mucho más difícil es hacerlo cuando uno debe alzar la voz para blindar las libertades fundamentales frente a sus propios compañeros de partido".

La nota señala además que "tanto desde el punto de vista profesional como personal, a nuestros galardonados en esta edición del Premio 8 de Octubre les ha pasado factura su férreo compromiso con los valores democráticos y la búsqueda de entendimiento y respeto entre todos los españoles. Es algo que, desde la transversalidad civil, Sociedad Civil Catalana comprende y respeta profundamente".

Semblanza de los premiados

Sociedad Civil Catalana aporta una breve semblanza de los galardonados. De Pedro Bofill señala que "nació en el protectorado español de Marruecos (Alcazarquivir) y se estableció en Aragón. Se licenció en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerció de profesor. Pasó de la oposición antifranquista a jugar un papel fundamental durante la Transición. Fue diputado, eurodiputado y persona de confianza de Felipe González. Actualmente sigue vinculado a instituciones económicas y a las asociaciones de antiguos parlamentarios. Es coordinador del Colectivo Fernando de los Ríos".

En cuanto a Nicolás Redondo, se indica que "actualmente preside la Fundación para la Libertad. Dirigente histórico del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (fue secretario general del PSE-EE), la mayor parte de su trayectoria política se desarrolló en el País Vasco. Allí vivió los años más duros del terrorismo de ETA que, como a tantos, le marcaron profundamente". Y se añade que "su apuesta por los derechos y libertades de todos los españoles, pregonada sin complejos, le valió el distanciamiento del PSOE y, posteriormente, en 2023, la expulsión del partido que ayudó a levantar".

El Premio 8 de Octubre se instituyó en conmemoración de la histórica manifestación de

2017 que congregó a un millón de personas en Barcelona en contra del golpe de Estado separatista impulsado desde las instituciones catalanas. "Una semana después de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, y tras años de constantes exhibiciones públicas de fuerza por parte del independentismo político y civil, la Cataluña silenciada se rebeló. Aquella marcha convocada por SCC, a la que se sumaron todos los partidos constitucionalistas, noqueó al régimen nacionalista, que consideraba suyas las calles y se jactaba de contar con el apoyo mayoritario de los catalanes", señala SCC.

Entre los distinguidos por el Premio 8 de Octubre figuran Mario Vargas Llosa, José Luis Bonet Ferrer, Maite Pagazaurtundúa y Francesc de Carreras.