Un exdelincuente de Rodalies revela la falta de seguridad tras ser condenado a pagar 9,5 millones de euros

Antonio acumula entre 11 y 12 años en prisión tras ser condenado por diversos robos de cobre en la red de Rodalies. En un vídeo publicado por el canal 3CatInfo, el propio autor de los hechos detalla cómo se introducía en las vías y la facilidad para sustraer el material: "Lo máximo que hemos llevado nosotros en una noche ha sido dos toneladas, 12-15.000 euros". Su actividad delictiva comenzó hace dos décadas impulsada por la ludopatía: "El robo de cobre empezó hace 20 años; empecé a jugar en las máquinas tragaperras y claro, en esos momentos era un beneficio rápido".

Acceso libre a las vías y ausencia de cámaras

La vulnerabilidad de las infraestructuras ferroviarias catalanas permitía a los ladrones actuar sin impedimentos durante la noche. Antonio denuncia la falta de medidas de seguridad en la red: "Si no estás en medio de la ciudad, puedes campar como quieras por la vía. Hay muchos puntos de acceso y muy poca vigilancia; cruzas las vías y ya estás en la vía".

La ausencia de elementos de control facilitaba las incursiones continuas a lo largo de la línea. "Cámaras, no hay. Bajas por la noche y no hay nadie", asegura el expreso, quien admite haber desplazado su actividad a diferentes puntos del territorio: "Yo he bajado a Valencia (...) Aquí me ha sido más fácil traerme el cobre de sobra que allá abajo".

El mercado negro y la condena de 2015

La persistencia de estas redes delictivas responde a la facilidad para comercializar el metal robado. Según explica Antonio, el tráfico de este material no cesará mientras se mantengan los canales de distribución ilegales: "Mientras no cese el mercado negro, no parará".

Uno de los golpes con mayor impacto en el servicio ferroviario tuvo lugar en diciembre de 2015, cuando un sabotaje de cobre en el Vallés afectó a 200 trenes. Por aquellos hechos fue sentenciado a ingresar en la cárcel: "He sido condenado por el robo que no salió bien en diciembre del 2015 (...) Dos años y tres meses en la cárcel y una IRC de responsabilidad civil de 9,5 millones de euros".

Afrontamiento de la deuda y rechazo al delito

Tras salir del centro penitenciario, el condenado hace frente al pago de la indemnización millonaria fijada por los tribunales. "¿Cómo pago esto? ¿Cómo puedo? Pues cada mes una cuota, 200, 300, lo que se puede, cada mes al banco", relata sobre su situación financiera actual.

Antonio afirma haber abandonado la delincuencia tras el impacto familiar de sus condenas: "Los hijos me dijeron: 'No lo hagas más, papá, por favor, no podemos más'. Esto, zanjado. Ya está, se ha acabado. Delinquir es un delito y no se ha de hacer, está claro. Asumido".