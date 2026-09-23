Detenida la pareja del arquitecto Josep Juanpere, a quien se encontró muerto en Baqueira

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, que fue encontrado muerto el 26 de diciembre de 2025 en su segunda residencia, situada en el núcleo de Baqueira, en el municipio leridano del Alto Arán.

La policía catalana ha informado de la detención a través de su cuenta de X y ha señalado que la mujer está presuntamente relacionada con la muerte de su pareja.

"Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre", han indicado los Mossos. La investigación corre a cargo de la División de Investigación Criminal (DIC) y el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

Detenim a Madrid una dona presumptament relacionada amb la mort de la seva parella a Baqueira el mes de desembre. Investigació de la DIC. El cas està sota secret de les actuacions. pic.twitter.com/58wpe1v0v0 — Mossos (@mossos) September 23, 2026

El arquitecto tenía 72 años

Josep Juanpere i Miret, de 72 años, se encontraba pasando las vacaciones de Navidad junto a su pareja en su residencia del Valle de Arán. El 24 de diciembre, tras la cena de Nochebuena, comenzó a sentirse mal y al día siguiente acudió al Hospital de Vielha, donde permaneció varias horas en observación.

Permaneció en observación antes de recibir el alta médica, parecía tratarse de una supuesta indigestión, aunque continuaba sin encontrarse bien. El 26 de diciembre, falleció en su segunda residencia de Baqueira.

A raíz de lo ocurrido, el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Las pesquisas de los Mossos d'Esquadra se han prolongado durante meses y han terminado con la detención en Madrid de la pareja del arquitecto.