El regreso de Puigdemont a España es "inminente"

Que los magistrados de la llamada "mayoría progresista" del Tribunal Constitucional encabezados por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, hayan tumbado la resolución del "conservador" José María Macías en contra de amnistiar la malversación a los dirigentes golpistas ha desatado la euforia tanto entre ERC como en Junts, pero es en este último partido, el de Puigdemont, donde más impacto tendrá la amnistía. Y es que se da por descontado que el Tribunal Supremo asumirá la tesis del Constitucional y no dilatará la aplicación del olvido penal y anulará en breve la orden de detención del presidente de Junts y vecino de Waterloo durante los últimos nueve años.

El calendario con el que juegan en Junts fija para el próximo 6 de octubre la presentación por parte del propio Cándido Conde-Pumpido de la resolución sobre el recurso de Dolors Bassa (consejera de Trabajo por parte de ERC en el Gobierno golpista). Será favorable a amnistiar la malversación al igual que el que presentará Macías con una nueva redacción y un nuevo fallo en relación con el recurso de Jordi Turull que fue abordado en el pleno del Constitucional del pasado martes.

Esos dos fallos serán de aplicación en el resto de los recursos que obran en el Constitucional y que pertenecen a Raül Romeva, Oriol Junqueras y a los todavía prófugos Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Los magistrados contrarios a la amnistía de la malversación podrán plantear votos particulares, pero se prevé que dichos votos se presenten en un breve lapso de tiempo, por lo que no alargarán en exceso el trámite de la publicación oficial de las decisiones del Tribunal Constitucional sobre la malversación y la amnistía.

Según las previsiones del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ese será el momento para pedir al Tribunal Supremo que anule la orden de detención de su cliente. Calcula que a finales de octubre se podría producir el regreso. Habrán pasado exactamente nueve años desde que Puigdemont se fugara de España con ayuda de al menos un par de agentes de los Mossos d'Esquadra. En declaraciones a la emisora del grupo Godó RAC 1, Boye se ha mostrado confiado en que el regreso es "inminente", si bien ha señalado que siempre queda la posibilidad de que el Tribunal Supremo trate de alargar el trámite.

La intención de Puigdemont, según publicaba el pasado domingo The Sunday Times, será reconectar con Cataluña, llevar a cabo una gira por muchas de las principales localidades y enclaves simbólicos de la región y, en función del recibimiento, decidir si continúa en política o pasa a un segundo plano.

Absolución de Boye en la Audiencia Nacional

Además, Boye también tiene motivos para estar eufórico. La Audiencia Nacional le ha absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en el juicio en el que ha sido condenado su cliente José Ramón Prado Bugallo, el narcotraficante más conocido como Sito Miñanco. La fiscalía pedía para Boye más de nueve años de cárcel pero la sentencia descarta su participación en el operativo delictivo.

Cabe recordar que Boye ya fue condenado por un delito de terrorismo en relación con el secuestro por parte de la banda ETA del empresario Emiliano Revilla, condena por la que pasó seis años en la prisión que invirtió en obtener la licenciatura en Derecho.