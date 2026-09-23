Isabel Díaz Ayuso se zafa de TV3: "Si Cataluña y Madrid fuésemos juntas, seríamos imparables"

"Si Cataluña y Madrid fuésemos juntas estamos hablando de casi el 40% del PIB de España. Lo he dicho muchas veces, seríamos imparables", ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un reportaje de TV3 titulado Cataluña-Madrid: La verdad de dos modelos económicos emitido la noche del martes y dedicado a confrontar los modelos de Madrid y Barcelona.

La pieza de la televisión autonómica catalana repasa los principales datos económicos de Madrid y Cataluña y contrapone declaraciones de Díaz Ayuso y del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, que acusa a su homóloga madrileña de tener como modelos a Trump y Milei. Según Illa, la relación con Díaz Ayuso es "correcta" aunque no precisamente habitual o fluida.

En el reportaje participan también economistas catalanes como Miquel Puig, Juan María Nin o Teresa García Milá, presidenta del Círculo de Economía, Raúl Blanco, expresidente de Renfe, y la directiva Aurora Catà, entre otros. También se ha recabado la participación de Artur Mas, Jaume Giró y Oriol Junqueras, que niegan, por ejemplo, que el proceso separatista afectara económicamente a la región.

Según los optimistas cálculos que presenta TV3, entre 2017 y 2024 se han ido de Cataluña 10.000 empresas y se han instalado en el mismo periodo 4.700. Para Junqueras, todo fue culpa del Estado, que facilitó el traslado de sede de los dos bancos catalanes y otras grandes firmas en pleno golpe secesionista.

Por la parte madrileña, además de la presidenta autonómica, también se cuenta con las declaraciones de la consejera de Economía, Rocío Albert, y con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido.

Los once tributos propios de Cataluña

La política fiscal es uno de los asuntos que se abordan en el reportaje. Se acusa a Madrid de dumping fiscal, algo que Díaz Ayuso niega tajantemente. La dirigente popular defiende la bajada de impuestos y recuerda entre otros detalles que mientras la Comunidad de Madrid no tiene ningún impuesto propio, Cataluña tiene once. Illa replica al respecto que esos once impuestos propios sólo representan el 1,1% de la recaudación y que en algunos casos tienen una función "pedagógica". También sostiene frente a las acusaciones de "infierno fiscal" que los impuestos en Cataluña están 2,6 puntos por debajo de la media europea.

La pieza audiovisual parte de las tesis catalanistas sobre el efecto Estado en la economía de Madrid, las carencias catalanas en materia de infraestructuras y que aún así Cataluña conserva la primera posición en materia industrial, turística y exportadora. En cuanto a los impuestos, se asegura que en Cataluña hay mayor sensibilidad social, menos desigualdad y que la región "es más solidaria" frente a un Madrid "más liberal, más privado, menos regulado, con menos impuestos y menos gasto público", según resume Juan María Nin.

El resentimiento de Junqueras

Oriol Junqueras aprovecha su participación en el reportaje para sacar a relucir todo su resentimiento. "Madrid no tiene una Sagrada Familia ni la tendrá. No tiene los centros de investigación que tiene Cataluña. No tiene la capacidad de generación de conocimiento y de contenidos de las universidades catalanas entre otras cosas porque se dedica a erosionarlas", llega a decir el líder de ERC.

Frente a todas las andanadas, Díaz Ayuso replica que "económicamente y reputacionalmente, Madrid y sus empresas son lo nunca visto y van como nunca" o que "es bueno competir o comparar", aunque mejor le iría a la economía de Cataluña si fuera de la mano con Madrid.

Díaz Ayuso aprovecha además su intervención para advertir que en Madrid no hay gastos como el de las "embajadas" catalanas ni los "supersueldazos" de la administración catalana. "Creo que hay algo ahí en el medio que se está comiendo el poder adquisitivo del catalán", concluye.