La terapeuta de los Andic, al ataque: amenaza con querellas por difamación y racismo

La terapeuta de la familia Andic amenaza con querellas contra quienes vulneren su honor y sus derechos tras conocerse las filtraciones sobre los métodos utilizados por esta mujer, llamada María Julia Lüderwaldt, con la familia del fundador de Mango, Isak Andic. El empresario, la mayor fortuna de Cataluña, falleció el 14 de diciembre de 2024 en el curso de una excursión con su primogénito Jonathan Andic por un sendero de poca dificultad en la montaña de Montserrat. Su hijo Jonathan está siendo investigado por homicidio en un juzgado de Martorell (Barcelona).

La instrucción se está caracterizando por las filtraciones y por una batalla entre la investigación y la defensa de Jonathan que se libra en los medios. Y la terapeuta es uno de los personajes clave en un tema del que se está informando como si fuera un culebrón televisivo. Los Mossos llevan la iniciativa en el toma y daca mediático con la defensa de Jonathan Andic, que lidera el conocido penalista Cristóbal Martell —el abogado de los Pujol o de Messi, entre otros personajes—. En los últimos días han dado traslado a los medios de las declaraciones de una ayudante de la terapeuta, una mujer inglesa que se dedica a dar clases de idiomas y que también participa en algunas sesiones de Lüderwaldt cuando se trata de clientes internacionales.

"Terapia de confrontación"

De esas declaraciones se infiere que la terapeuta, que no consta como inscrita en ningún colegio profesional, utilizaba una suerte de "terapia de confrontación" basada en simular una situación de alto riesgo para que sus clientes exorcizaran sus demonios y resolvieran sus conflictos familiares. El supuesto interés de Jonathan por una "terapia" consistente en situarse al borde de un barranco y que la terapeuta había preparado para un cliente esquizofrénico que odiaba a su madre es uno de los elementos incriminatorios que subrayan los Mossos. Así lo habría manifestado la ayudante de la terapeuta.

La investigación también ha difundido que la mujer inglesa (de la que no se sabe aún el nombre) acompañó a Jonathan en una excursión por el fatídico camino de Collbató pocos días antes de la muerte de Isak Andic. Además se han difundido mensajes de WhatsApp entre Lüderwaldt y su ayudante y se ha desvelado que las familias Sánchez Vicario y Urdangarin habían sido clientes de esta enigmática mujer de nacionalidad ecuatoriana y también alemana y que utiliza el apellido de su esposo, según la versión generalizada.

Un papel controvertido

El papel de esta señora está quedando en entredicho entre otras razones porque también se afirma con rotundidad que presionó a Isak Andic para que legara en vida 40 millones de euros a su hijo Jonathan para que montara una sastrería y acometiera otros proyectos empresariales. También se ha contado sobre ella que iba a publicar un libro sobre las Siete cronologías, una teoría propia sobre las edades de la vida. Al parecer, Isak Andic se había comprometido a impulsar la publicación del libro y su hijo Jonathan recogió el testigo. Precisamente el controvertido viaje a Ecuador de Jonathan tenía como objetivo reunirse con el prologuista de la obra, un exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Quito.

Ante la constante aparición de su nombre y de sus supuestas peripecias en todos los medios, la señora Lüderwaldt ha contratado a unos abogados encabezados por el letrado Francesc Jufresa para hacer frente a la presón. Y la primera providencia del equipo legal ha sido amenazar con acciones judiciales, tanto civiles como penales, por lesiones al derecho al honor personal y profesional, difamación, xenofobia, racismo, injurias, calumnias y demás. Un apocalipsis.

Su color de piel

El abogado Jufresa ha señalado que ella cree que los "ataques" vienen dados por su color de piel, que hay racismo y xenofobia cuando se alude a sus orígenes ecuatorianos, que se han difundido datos de su cartera de clientes o mensajes de teléfono que deberían estar preservados por el secreto de las actuaciones. También señala que su patrocinada niega haber recomendado ese camino para la excursión fatal de los Andic y que ni siquiera sabía que iba a llevarse a cabo.

Trescientos euros por sesión

La rueda de prensa de los abogados de la terapeuta también ha servido para que se vendieran las excelencias profesionales de la señora Lüderwaldt, que fue recomendada a los Andic por la última pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth. Según el letrado, Lüderwaldt no ha perdido clientes. Sigue trabajando "de domingo a domingo" a caballo entre España y Alemania y a unos trescientos euros la sesión de mediación familiar.