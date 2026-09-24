Las incógnitas que rodean el caso del arquitecto Josep Juanpere

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Madrid a la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, fallecido el 26 de diciembre de 2025 en su segunda residencia de la urbanización de Ruda, en Naut Aran (Lérida). Los agentes comunicaron la detención a través de sus redes sociales: "Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre". La Policía catalana añadió que la investigación corre a cargo de la División de Investigación Criminal y que el caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

Según publicó El Mundo, personas del entorno de la mujer, de unos 62 años, no se habrían sorprendido por su arresto y aseguran que su pasaporte había sido retirado meses atrás mientras se aclaraban las circunstancias de la muerte. Estos extremos no han sido confirmados públicamente por los Mossos.

La investigación tampoco ha precisado por ahora si la detención está relacionada con las circunstancias del fallecimiento, con una eventual omisión de socorro en aquel momento o con otro aspecto de las diligencias. Lo que se ha desvelado en Vanitatis son las iniciales de la mujer, B. L. G., y su cargo, directiva madrileña con una larga trayectoria en el sector de las telecomunicaciones.

El hallazgo del cuerpo

Juanpere, de 72 años, estaba de vacaciones de Navidad con su pareja en la residencia de Baqueira cuando tras la cena del 24 de diciembre se encontró mal y decidió acudir a urgencias del Hospital de Vielha, centro en el que estuvo en observación durante varias horas.

Según cuentan, al día siguiente recibió el alta hospitalaria y el arquitecto no canceló la cita que tenía para cenar con un importante empresario del sector hotelero, a la que ambos acudieron acompañados de sus parejas.

Sin embargo, al día siguiente, el 26 de diciembre, apareció la preocupación de la familia del arquitecto. Según publicó El Periódico en marzo, la familia intentó ponerse en contacto con él y, ante la falta de respuesta, un sobrino acudió a la vivienda. Tras llamar durante un periodo prolongado, la mujer le abrió la puerta y encontró al arquitecto fallecido.

Según informó El Periódico, los equipos sanitarios que se desplazaron hasta la vivienda apuntaron a un infarto, aunque al existir atención hospitalaria previa, no se habría firmado el certificado médico de defunción y se habría instado al juzgado para que se hiciera la autopsia que determinase las causas exactas.

Del examen forense trascendió que el fallecimiento se había producido por un infarto a falta del informe completo que incluiría, por ejemplo, el informe toxicológico.

Por otro lado, El Confidencial ha publicado que uno de los testigos considerados clave en la investigación es el sobrino de Juanpere, A. J., con quien el arquitecto mantenía una relación especialmente cercana. Según este medio, el familiar se encuentra ingresado en una clínica privada por una dolencia pulmonar y habría prestado declaración en numerosas ocasiones ante la Policía.

Una trayectoria ligada a la arquitectura corporativa y hotelera

Josep Juanpere fundó GCA Architects en 1986 junto a Antonio Puig y en su actividad combinó arquitectura e interiorismo, con proyectos para sedes empresariales, hoteles y diseño naval.

Entre los trabajos vinculados al estudio figuran la Torre Puig de la plaza de Europa de Hospitalet de Llobregat, la sede de Cuatrecasas, en la Diagonal, el Smart 22@, edificio de oficinas ubicado en el distrito tecnológico de Barcelona la sede de Ferrovial, el grupo NH o el centro logístico de Mango, el grupo de su amigo Isak Andic, para quien además realizó el interiorismo de su espectacular velero. Otro de los proyectos vinculados a Juanpere fue el interiorismo del hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona.

La muerte del arquitecto Josep Juanpere causó una gran conmoción en la alta sociedad catalana. Tras su fallecimiento, Eurostars Hotel Company renombró su premio de fotografía para homenajearle.

Cabe señalar que el arquitecto mantenía una relación de amistad con Isak Andic, fundador de Mango, fallecido en 2024. La muerte de Isak provocó una gran tristeza en Josep Juanpere debido al estrecho vínculo que les unía.