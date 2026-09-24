Una madre y su hija convivieron durante años con el cadáver de un familiar en Barcelona

Una madre y su hija mayor de edad convivieron durante años en una vivienda de Cabrera de Anoia (Barcelona) con el cadáver de un hombre de unos 75 años, familiar de ambas y propietario del inmueble. Los Mossos d'Esquadra acudieron este miércoles a la casa de la urbanización Can Formiga después de que varios vecinos alertaran de que hacía años que no tenían noticias de sus ocupantes y de que se había acumulado suciedad alrededor de la vivienda.

Los agentes encontraron en el interior a las dos mujeres, que, según las primeras informaciones, no habrían salido de la casa como mínimo desde la pandemia de covid-19.

En la misma vivienda localizaron el cadáver de un hombre de unos 75 años, familiar y propietario del inmueble. Los Mossos no observaron indicios de una muerte violenta durante la inspección inicial del cuerpo y del domicilio. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría fallecido por causas naturales.

El cadáver fue levantado este miércoles y trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barcelona. La autopsia deberá determinar tanto la causa de la muerte como la fecha aproximada en la que se produjo. El estado en el que se encontraba el cuerpo indica que el fallecimiento tuvo lugar hace años, aunque todavía no se ha establecido cuánto tiempo ha transcurrido.

Según explicaron a la policía catalana los vecinos, llevaban años sin tener noticias de las personas que habitaban la vivienda y habían observado además una acumulación de suciedad en los alrededores del inmueble. La madre y su hija mayor de edad no han sido detenidas y, tras ser localizadas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.