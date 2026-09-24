Vox planta a Salvador Illa en la reunión de grupos para abordar las trampas del Informe PISA

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha remitido una carta al presidente de la Generalidad, Salvador Illa, comunicándole que no asistirá al encuentro convocado este viernes con los representantes de los grupos parlamentarios para abordar el modelo educativo catalán, después de ser excluida del Informe PISA por las trampas para falsear los datos.

La Comunidad llegó a excluir al 25% del alumnado en las pruebas para evitar unos malos resultados. Garriga ha justificado su decisión por el "bloqueo" que el grupo parlamentario del PSC ejerce sobre el debate y la tramitación de las iniciativas legislativas de Vox, al considerarlo "un menoscabo inadmisible en democracia" de los derechos de su grupo y "de los 250.000 catalanes a los que representamos".

Asimismo, ha lamentado la voluntad que tiene el PSOE, junto a otras formaciones, de impulsar un nuevo régimen sancionador para los diputados de Vox por sus declaraciones en sede parlamentaria y ha considerado "especialmente grave" que se pretenda "limitar y sancionar la libertad de expresión de sus representantes".

El líder de Vox ha trasladado a Illa que, en estas circunstancias, cualquier cuestión que el presidente de la Generalidad quiera trasladarnos "debe ser planteada en el Parlamento de Cataluña", por ser "el ámbito institucional en el que corresponde debatir las cuestiones que afectan al conjunto de los catalanes y en el que el Gobierno catalán debe rendir cuentas de su gestión".

Por último, Garriga ha reiterado su rechazo a sentarse con Salvador Illa por ser "uno de los principales dirigentes de un partido que ha hecho de la mentira y la corrupción su forma de proceder en política, que persigue a jueces y adversarios y que acumula gravísimos casos de corrupción en sus propias estructuras y en su entorno más próximo". El secretario general de Vox se ha negado a "otorgar apariencia de normalidad a las actuaciones del Partido Socialista y su Gobierno".