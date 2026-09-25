El PP vota contra la prohibición "trampa" del burka en Lérida: "Están regulando su uso"

El Ayuntamiento de Lérida ha aprobado este viernes su nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia, que prohíbe llevar en los espacios públicos cualquier prenda o elemento que oculte completamente el rostro. La medida afecta al burka y al niqab, aunque estas prendas no aparecen mencionadas expresamente en el texto. El PP, sin embargo, sostiene que las excepciones incluidas en la propia norma permiten mantener su uso en determinados supuestos.

La nueva ordenanza ha salido adelante con los votos de los nueve concejales del PSC-Units, los cinco de Junts y los dos de Vox, mientras que PP, ERC y Lérida en Común han votado en contra. La infracción por cubrir completamente el rostro está considerada leve y puede acarrear multas de entre 400 y 750 euros. Antes de iniciar el procedimiento sancionador está previsto que se formule un apercibimiento.

El artículo que enfrenta al PSC y al PP

La controversia se encuentra especialmente en el artículo 12. La norma establece que "queda prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos". Sin embargo, la propia ordenanza establece excepciones: la prohibición no se aplicará en los lugares de culto, en espacios donde sea habitual cubrirse el rostro atendiendo a las costumbres sociales aceptadas ni cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.

Es precisamente este último punto el que utiliza el PP para cuestionar que la norma suponga una prohibición efectiva del burka. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Lérida y jefe de la oposición, Xavier Palau, ha explicado en una entrevista concedida a El Catalán que, a su juicio, el PSC "no quiere prohibir el burka en Lérida, solo lo regula para blindar su uso". Palau sostiene que las excepciones del artículo 12.3 hacen que la prohibición quede desvirtuada y reclama una prohibición sin excepciones.

El dirigente del PP ya había presentado durante la tramitación de la ordenanza numerosas enmiendas para modificar este punto. En concreto, los populares defendían que el veto al burka se estableciera sin las excepciones finalmente incorporadas al texto.

Una medida "feminista"

El Gobierno municipal de Félix Larrosa ha defendido la prohibición "desde el ámbito del civismo y los derechos de las mujeres", y no como una medida de seguridad. Durante la tramitación, el Ejecutivo local ha sostenido que el objetivo es evitar que una mujer quede aislada o "desaparezca" de la vida pública bajo este tipo de vestimenta.

El Ayuntamiento de Lérida también prevé desarrollar un Plan de Intervención Socioeducativo relacionado con el uso del velo, basado en los derechos fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la libre decisión de cada mujer.

Larrosa explicó además durante la tramitación de la ordenanza que el Ayuntamiento había consultado con representantes musulmanes y que estos le habían trasladado que el Corán no establece que las mujeres deban cubrirse el rostro.

Una polémica desde abril

La nueva ordenanza sustituirá a la vigente desde 2007 y ha necesitado varios meses de negociaciones para llegar al pleno. El Gobierno municipal presentó la propuesta inicialmente en abril y pretendía aprobarla antes del verano, pero el elevado número de enmiendas de los grupos de la oposición obligó a retrasar su tramitación. El PP llegó a presentar 76 enmiendas al texto.

El pasado 15 de septiembre, la modificación tampoco obtuvo entonces los apoyos necesarios en la comisión informativa: el PSC votó a favor, mientras que PP, ERC y Lérida en Común lo hicieron en contra y Junts y Vox se abstuvieron. Posteriormente, el Gobierno municipal alcanzó un acuerdo con Junts para sacar adelante la ordenanza en el pleno de este viernes. Vox ya había anunciado su intención de votar a favor.

Palau ha justificado el voto contrario de su grupo señalando que el PP considera insuficiente la respuesta del Ayuntamiento a los problemas de seguridad y convivencia de Lérida. En la entrevista, el portavoz popular reclama una mayor coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, además de controles sobre empadronamientos, locales y viviendas. El dirigente popular también ha criticado otras políticas municipales y ha vinculado la situación de la ciudad con cuestiones relacionadas con la inmigración y la convivencia.