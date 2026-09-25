La última pareja del arquitecto Juanpere queda en libertad tras depositar una fianza de 80.000 euros

Un nuevo suceso sacude a la alta sociedad catalana. La última pareja del arquitecto Josep Juanpere ha sido puesta en libertad tras depositar una fianza de 80.000 euros en el juzgado de Viella (Lérida) donde ha prestado declaración en calidad de investigada.

Belén L., de 64 años y miembro de una familia dedicada al sector hotelero, fue detenida el pasado miércoles en Madrid y este viernes ha prestado declaración en el juzgado de Viella en relación con la muerte de Josep Juanpere, de 72 años, el pasado 26 de diciembre, festividad de San Esteban en Cataluña.

El interrogatorio ha sido breve. Al término se ha ordenado su ingreso en prisión eludible con una fianza de 80.000 euros que la detenida ha recabado en dos horas. Así, ha quedado en libertad provisional.

Los Mossos d'Esquadra son los encargados de una investigación que según las filtraciones a los medios apunta hacia la pareja, quien no llamó a los servicios de emergencias para comunicar el fallecimiento de Juanpere. Fue un sobrino del arquitecto quien, alarmado porque la pareja no contestaba a las llamadas, se personó en el apartamento de Baqueira y se encontró a la mujer haciendo yoga y en aparente estado de shock. Y a su tío muerto.

Dos días antes de su muerte, Juanpere tuvo que ser ingresado en el hospital de Viella a causa de una indisposición estomacal. Permaneció en el centro unas seis horas, hasta que remitieron los síntomas. Sin embargo, poco más de un día después fallecería en el lujoso apartamento a pie de pistas.

Especulaciones sin confirmar

Las especulaciones sobre el caso son variadas. Se ha comentado que la mujer cree en las terapias naturales y alternativas y que podría haber proporcionado a su pareja algún "remedio" que resultó mortal. También se ha publicado que no se la investiga por homicidio, sino por no haber llamado a los servicios de emergencias para dar la voz de alarma o comunicar el fallecimiento. Nada está confirmado.

La autopsia certificó que Juanpere había fallecido a causa de un infarto, pero no se han dado más detalles y se ignora si el cadáver fue sometido a análisis de tóxicos. En cuanto al sobrino que avisó del fallecimiento, El Confidencial asegura que está en un hospital de Barcelona en situación de coma inducido a causa de una afección respiratoria.

Juanpere era un arquitecto muy célebre en Cataluña, autor de edificios singulares en el Poblenou de Barcelona y que había trabajado también para Isak Andic, de quien era muy amigo. Andic falleció un año antes, en una excursión por los alrededores de Montserrat. Los Mossos investigan a su hijo Jonathan por un presunto homicidio mientras emergen personajes de nivel, como la terapeuta de la alta sociedad que mediaba entre los Andic.