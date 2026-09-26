La investigación por la muerte del arquitecto barcelonés Josep Juanpere, fallecido el pasado diciembre en Baqueira, ha dado un giro nueve meses después con la detención de su pareja Belén. La mujer de 62 años pertenece a una familia adinerada, está divorciada, tiene un hijo y reside en Caravaca, Madrid.

El periodista Alfonso Egea explicó en En Casa de Herrero, de esRadio, que la mujer ya había sido detenida por los mismos hechos y quedó en libertad después de que la primera investigación no encontrase indicios suficientes de una muerte violenta.

"El forense no dictaminó ninguna causa violenta de la muerte. Había sido una parada cardiorrespiratoria", explicó Egea. Según el periodista, el comportamiento de la pareja también podía atribuirse inicialmente al impacto de la muerte: "El comportamiento de Belén, perfectamente atribuible al shock de que en mitad de las navidades se te muera el novio".

Sin embargo, nueve meses después los Mossos han vuelto a detenerla mientras la causa permanece bajo secreto de sumario. Egea subrayó que todavía hay aspectos que deben determinarse y que no puede hablarse de una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Dos días de vómitos antes de la muerte

Egea reconstruyó las últimas horas de vida de Josep Juanpere a partir de la investigación. El 24 de diciembre, el arquitecto llegó a Baqueira junto a su pareja encontrándose ya mal. "Siente un malestar muy constante, muy intenso. Vómitos permanentes", relató.

La situación llevó a ambos al hospital, donde Josep fue examinado y posteriormente regresó a casa con medicación. Egea destacó la intensidad de los síntomas y explicó por qué este episodio resulta relevante para la investigación: "Claro que te puede sentar mal una comida, claro que puedes tener una indigestión, pero tienes que tener cierto control sobre los actos de vomitar".

Según el periodista, la investigación contempla que esos síntomas pudieran estar relacionados con una sustancia externa. "Eso te daría un pequeño indicio de que habría una sustancia externa, más allá del corte de digestión, que le estaría provocando esa situación", afirmó, aunque posteriormente insistió en que las hipótesis están todavía por determinar.

El momento en que deja de responder

La noche del 24, Josep y su pareja tuvieron que alojarse en un hotel porque la vivienda había quedado en unas condiciones que impedían utilizarla temporalmente. En el hotel de lujo también estuvieron el sobrino del arquitecto y la pareja de este. Egea explicó que el 26 de diciembre Josep regresó a su domicilio con Belén después de haber pasado los días anteriores enfermo.

"Está cansado, está agotado, está deshidratado", relató. Josep dijo que iba a acostarse un rato en el dormitorio principal. Después, nadie volvió a poder contactar con él.

El sobrino, preocupado porque no obtenía respuesta, acudió a la vivienda y llamó insistentemente a la puerta. Finalmente pidió ayuda al conserje y pudo entrar en el domicilio. Allí encontró muerto a su tío y a Belén junto al cuerpo. "Su tío Josep está muerto y su novia Belén está al lado del cuerpo y dice al sobrino que está rezando, que está en una especie de acto de oración, como si estuviera velando el cuerpo", explicó Egea.

Para el periodista, ese comportamiento podía inicialmente encajar con una reacción de shock, pero también fue uno de los elementos que llamaron la atención de los investigadores.

Los Mossos investigan una posible sustancia

La investigación habría ido más allá del comportamiento de la pareja. Egea explicó que los Mossos han revisado dispositivos y comunicaciones y han analizado el comportamiento de Belén desde diciembre. "Esto es lo primero que pone en alerta a los Mossos", afirmó al referirse a la reconstrucción de aquellas horas.

El periodista señaló que la investigación podría incluir nuevas pruebas toxicológicas y una posible exhumación: "Pueden ser desde unas pruebas toxicológicas, una exhumación para tomarle muestras al cuerpo". Y fue especialmente preciso al explicar la hipótesis que, según sus fuentes, se está investigando: "Los Mossos investigan el consumo de alguna sustancia que acelerara la muerte de Josep".

Egea pidió cautela ante cualquier conclusión sobre la responsabilidad de la pareja. "Cuando usamos el concepto de sospechan de que una persona haya envenenado a otra", explicó, hay que tener en cuenta que la detención es por homicidio y que ese delito puede presentar distintas modalidades. "Este homicidio puede ser accidental, doloso, negligente, involuntario", señaló.

Además, afirmó que existen datos que no se atreve a compartir porque no están confirmados. "De hecho hay algunos datos no confirmados que no me atrevo a compartir contigo, porque no están confirmados", dijo. Por ello, insistió en que todavía hay que esperar a conocer qué pruebas existen y qué explicación puede ofrecer la detenida.

Una investigación todavía abierta

Egea terminó reclamando prudencia ante la acusación de homicidio. "Creo que hay que esperar un poco para que Belén pueda dar una explicación de qué tipo de homicidio estamos", afirmó.

El periodista diferenció así entre la existencia de una investigación y la determinación de una responsabilidad penal concreta. "El homicidio ha sido voluntario, imprudente o negligente", explicó. Y cerró su intervención subrayando que todavía no puede establecerse cuál fue la relación exacta entre la presencia de Belén y la muerte del arquitecto: "Josep estaría vivo sin la presencia de Belén, pero a lo mejor Belén no quería matar a Josep, no lo sé".