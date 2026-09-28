Albiol pide trasladar las protestas por la vivienda a Moncloa: "El Gobierno es el responsable"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorado este lunes la reciente movilización y posterior acampada en la madrileña Puerta del Sol, donde decenas de manifestantes exigen medidas urgentes ante la crisis inmobiliaria. A su llegada a la Junta Directiva del Partido Popular, que se celebra en la sede nacional de la calle Génova, el dirigente catalán ha sido tajante sobre el destinatario legítimo de estas quejas. Según Albiol, los inconformistas deberían plantar sus tiendas de campaña "en la puerta de La Moncloa", puesto que es el presidente del Gobierno el único "responsable de lo que está ocurriendo".

Para el político popular, dirigir la ira ciudadana hacia el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid carece de todo sentido y no refleja la raíz del problema. Ha señalado de manera directa que la acampada en el centro de la capital española no constituye "una imagen justificada ni mucho menos", eximiendo así de culpa a las administraciones autonómica y local de las políticas perjudiciales para el sector.

El regidor badalonés ha subrayado que la dificultad para acceder a un hogar es el problema "más grave que tiene el país en este momento". En este sentido, ha lamentado profundamente la actitud del Gobierno de la nación, "que se niega a sentarse con el PP" para buscar soluciones viables y de Estado. En lugar de alcanzar consensos constructivos, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prefiere imponer medidas redactadas junto a "partidos situados en la radicalidad, partidos minoritarios", lo que explica el desastre en el sector inmobiliario que los ciudadanos llevan sufriendo en los últimos años.

Especialmente crítico se ha mostrado con el nuevo real decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes en materia de alquileres. Albiol se ha mostrado plenamente convencido de que esta normativa será papel mojado o, peor aún, profundamente dañina para el mercado. "Si alguien se cree que con este decreto se va a conseguir proteger a los vulnerables, lo que van a lograr es radicalmente lo contrario", ha advertido con rotundidad a los medios de comunicación.

La lógica económica que expone el alcalde es clara y alerta sobre los efectos secundarios del intervencionismo: ante una mayor presón regulatoria, los propietarios de pisos optarán por proteger su patrimonio. Esto se traducirá irremediablemente en que muchos dueños "los saquen del mercado o pongan unas condiciones durísimas para poder acceder a ese alquiler", secando todavía más la oferta de inmuebles en España.

Finalmente, Albiol se ha preguntado a quién se le va a alquilar a partir de ahora con esta nueva vuelta de tuerca legislativa. La respuesta, a su juicio, es evidente: los arrendadores elegirán exclusivamente "a quien garantice que les puede pagar la renta". Esto dejará fuera a los sectores con economías más ajustadas. En definitiva, las consecuencias del decreto terminarán castigando a "los jóvenes, a los más mayores, a inmigrantes y a parejas con niños", sentenciando que la izquierda y sus socios "van a conseguir exactamente lo contrario de lo que están buscando".