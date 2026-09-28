Amaia descoloca a Pedro Sánchez en pleno escenario

El encuentro entre Pedro Sánchez y Amaia Romero durante la gala de los Premios Vanguardia tuvo este lunes un momento inesperado. La cantante, que recibió el Premio Talento Joven, aprovechó el momento de la entrega de la distinción para hacer llegar al presidente del Gobierno un cartel con un mensaje que hacía referencia al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas.

El cartel llevaba escrito "decreto Maricarmen", en referencia a la petición que la propia mujer ha trasladado públicamente al Gobierno después de su desahucio. El gesto de Amaia Romero se ha producido precisamente después de que Sánchez mencionara el caso en medio de las negociaciones contrarreloj en el seno de su gobierno y con los socios.

Pedro Sánchez té el decret Maricarmen a les seves mans. Tic tac ⏱️ 🫰 Amaia pic.twitter.com/Yew5VTP9gC — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) September 28, 2026

El gesto de Amaia Romero se ha producido cuando la artista recibía de manos de Sánchez el Premio Talento Joven de esta edición de los Premios Vanguardia. La distinción reconoce su trayectoria artística a sus 27 años, después de su salto a la fama tras ganar Operación Triunfo y de una carrera que incluye tres discos: Pero no pasa nada, Cuando no sé quién soy y Si abro los ojos no es real.

Palabras y promesas de Pedro Sánchez sobre la vivienda

Durante este acto, el presidente del Gobierno ha defendido que "El patriotismo también es evitar que una mujer de 87 años que ha estado 70 años pagando religiosamente su alquiler en la misma vivienda, en su mismo barrio, acabe en la calle después de toda una vida en esa casa".

Sánchez ha asegurado que la respuesta a la situación de la vivienda requiere la implicación de las distintas administraciones. "Todos tenemos que poner de nuestra parte. El Estado, el Gobierno de España, sin duda. También las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos que particularmente tienen competencias en esta materia", afirmaba.

El presidente ha aprovechado para recordar además el compromiso anunciado previamente por el Ejecutivo para aprobar nuevas medidas. "El Gobierno de España va a actuar con responsabilidad y por eso, como anuncié el pasado domingo, elevaremos al Consejo de Ministros un Real Decreto-ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España", señalaba.

Según ha explicado Sánchez, el Gobierno trabaja para conseguir un acuerdo parlamentario en torno a estas medidas. "Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo", afirmaba.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a las fuerzas parlamentarias que apoyen las medidas cuando lleguen al Congreso de los Diputados y apeló al "sentido de Estado" y a la "responsabilidad". "Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea: hay personas, hay hogares y hay vidas", ha sostenido.

Sánchez ha cerrado su intervención con una defensa de la protección de las personas afectadas por la crisis de la vivienda, obviando que lleva ocho años en el poder: "Protegerlas es sencillamente no una cuestión ideológica, sino una cuestión de humanidad".