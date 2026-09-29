Colau quiere ser la Maricarmen de Barcelona y dice que ha tenido que dejar su piso: "No llego a fin de mes"

A Ada Colau no le llega para pagar el alquiler y se ha tenido que mudar a casa de un familiar, según ha explicado este martes en un programa de TVE. La exalcaldesa, que en la actualidad preside la fundación Sentit Comú vinculada a su partido, sostiene que con un solo sueldo no le daba para pagar el piso que alquiló hace quince años con quien fuera su pareja y padre de sus hijos.

Tras separarse de su marido hace cuatro años habrían comenzado los problemas económicos de Colau para hacer frente al alquiler. Madre de dos hijos, la exalcaldesa sostiene que ha tenido que dejar la que fue su casa durante quince años para alojarse en otro piso con un familiar, del que no ha revelado género o grado de parentesco, porque con un solo salario no llegaba a fin de mes.

En el curso de su intervención en el Cafè d'idees de La2.cat (el canal en catalán de TVE), programa del que es colaboradora habitual, la exalcaldesa ha asegurado que abandonó su vivienda el pasado 19 de septiembre, hace tan solo diez días. Sostiene que el mercado inmobiliario está diseñado para un mínimo de dos sueldos por piso.

Regreso a la política

Colau participó la semana pasada en el intento de frenar un desahucio en el barrio de Gracia de Barcelona, justo después de haberse mostrado partidaria de volver a la política. Se especula con que podría encabezar la candidatura del Frente Amplio (el nuevo nombre de Sumar) en la que también podría figurar Podemos con Irene Montero. Colau formaría tándem con Montero. También se habla de un tándem de Colau con Ernest Urtasun, ministro de Cultura y figura más relevante de Sumar. Al principio de esta legislatura el nombre de Colau sonó como posible ministra de Vivienda.