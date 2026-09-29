Desahuciada en Barcelona una familia vulnerable con un hombre con el 87% de discapacidad y un hijo autista

Un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra ha ejecutado a primera hora de este martes el desahucio de una familia altamente vulnerable en el barrio de Cerdanyola de Mataró. Entre los miembros del hogar desalojados se encuentran Jordi, un hombre que sufre una enfermedad rara y tiene reconocida una discapacidad del 87%, y sus sobrinos, uno de ellos menor de edad con autismo.

La intervención policial comenzó alrededor de las 06:30 horas de la mañana en la Ronda Cerdanya. Varios furgones de los agentes de intervención ciudadana se desplegaron en el lugar para asegurar el lanzamiento judicial. La actuación se llevó a cabo a pesar de la presencia de unos 60 vecinos y activistas convocados por el Sindicato de Vivienda de Mataró, quienes se concentraron a las puertas del inmueble en un intento fallido por frenar el desalojo.

La familia afectada, compuesta por un núcleo de siete personas donde la madre (hermana de Jordi) sostiene económicamente el hogar con unos ingresos de 1.000 euros, llevaba 11 años residiendo de alquiler en la vivienda. Según han denunciado las organizaciones sociales, la situación económica de los inquilinos empeoró hace un año, lo que provocó impagos en los últimos seis meses al tener que destinar 700 euros mensuales exclusivamente al alquiler.

El inmueble es propiedad de Investmar, un gran tenedor local. El Sindicato de Vivienda ha criticado con dureza la postura de la propiedad, asegurando que se negó rotundamente a negociar cualquier tipo de prórroga o alquiler social que permitiera la permanencia de los inquilinos en el piso, a pesar de los graves informes de vulnerabilidad física y de salud mental de los afectados.

Este desahucio no ha sido el único conflicto del día en la localidad. Pocas horas después, las fuerzas de seguridad tenían programado otro operativo de desalojo en el barrio de Rocafonda contra otra familia vulnerable con dos menores a su cargo.