La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira por el golpe separatista

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido finalmente aplicar la polémica ley de amnistía a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, en el marco de la causa que investiga el golpe separatista de octubre de 2017. La dirigente independentista se encontraba procesada únicamente por un presunto delito de desobediencia, lo que ha allanado considerablemente el camino para la extinción de su responsabilidad penal, materializando así otra de las controvertidas exigencias del separatismo al Gobierno.

En un auto dictado por el tribunal catalán, adelantado por la cadena SER y recogido por la agencia EFE, los magistrados concluyen que el caso de la líder secesionista encaja a la perfección en el texto legislativo. Según señala de forma literal la resolución judicial, los actos imputados a la política "se encuentran incluidos en el marco objetivo de aplicación" de la citada medida, "sin que concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos" en la ley. De esta forma, el sistema judicial da carpetazo a las cuentas pendientes de una de las principales artífices del referéndum ilegal.

Cabe recordar que la secretaria general republicana logró eludir el histórico juicio celebrado en el Tribunal Supremo al optar por fugarse a Ginebra. Mientras otros cabecillas de la asonada independentista enfrentaron las consecuencias penales de sus actos en Madrid, Marta Rovira permaneció prófuga en el país helvético, evitando así responder ante la Justicia española. Esta prolongada huida le ha servido para no pisar la cárcel en ningún momento, a diferencia del exvicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, entre otros.

La situación judicial de la dirigente dio un vuelco sustancial tras la derogación del delito de sedición, una reforma del Código Penal impulsada a medida por el actual Ejecutivo. Ante este nuevo escenario, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se vio obligado a adaptar los cargos y solicitó proceder contra ella exclusivamente por desobediencia, un ilícito que no conlleva penas de privación de libertad, sino que se castiga únicamente con inhabilitación para ejercer cargo público.

Finalmente, al carecer en la actualidad de la condición de aforada, el propio Tribunal Supremo determinó que perdía la competencia procesal sobre su figura. Por este motivo, el Alto Tribunal remitió la causa y depositó en la Audiencia Provincial de Barcelona la responsabilidad de decidir si debía enviarla a la apertura de un juicio oral o, por el contrario, ampararla bajo la nueva norma. La resolución que acaba de hacerse pública certifica el perdón total y definitivo para Rovira, blindando su impunidad.