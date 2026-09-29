Una familia vulnerable de Mataró, desahuciada sin protestas mientras se perfilaba el decreto Maricarmen

Hay Maricármenes y Maricármenes. No todo el mundo puede decir que es la Maricarmen del Retiro de Madrid o "todos somos Maricarmen". Con la Puerta del Sol tomada y en pleno fragor negociador para un nuevo decreto de vivienda, la ciudad barcelonesa de Mataró ha registrado este martes un desahucio sin protestas ni algaradas, casi en la más estricta intimidad, como un funeral.

Una familia formada por una madre con tres hijos y su hermano ha sido desahuciada del piso en el que han vivido de alquiler durante los últimos once años por no poder abonar la renta mensual en su integridad desde hace un año. Uno de los hijos es menor y otro mayor de edad, autista. En cuanto al hermano de la mujer, tiene reconocido un 87% de discapacidad a causa de una enfermedad rara que le provoca problemas de salud mental. Solo la madre trabaja, pero hace unos meses tuvo que elegir entre alimentar a la familia y pagar los gastos escolares del menor o pagar el alquiler, según refiere ella misma en la cuenta de Instagram del Sindicato de la Vivienda Socialista de Cataluña (Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya).

Gran despliegue de los Mossos

Esta entidad tiene planteamientos tan o más radicales que el Sindicato de Inquilinas, pero no han logrado una movilización capaz de frenar el lanzamiento. Solo medio centenar de personas se ha dado cita frente al piso y no han opuesto resistencia.

Según reportan los medios locales, los Mossos han desplegado un operativo inusualmente numeroso en un barrio acostumbrado a los desahucios y también a los allanamientos. Desde las 06:30 decenas de agentes se han parapetado en las inmediaciones del inmueble en espera de que llegara la comitiva judicial, que lo ha hecho a las 08:00. El desalojo se ha ejecutado sin resistencia y sin alteraciones del orden público.

La familia dispone de momento de tres noches de hostal. El Ayuntamiento de Mataró, que preside el socialista David Bote, ni se ha inmutado ni planea negociar con la propiedad del piso, una gran inmobiliaria con fuerte presencia en la localidad, que se aplique un alquiler social a esta familia. No hay presión popular, a diferencia de lo ocurrido en barrios de Barcelona como Gracia y el Ensanche Izquierdo, donde el Sindicato de Inquilinas ha logrado frenar desahucios o que el Ayuntamiento comprara un edificio entero (la Casa Orsola) para evitar que el propietario subiera los alquileres.