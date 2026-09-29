Urtasun apadrina a un candidato musulmán para competir con Junts y Orriols en Figueras

El ministro de Cultura por la cuota de Sumar y preboste de la extrema izquierda catalana, Ernest Urtasun, ha "bendecido" a la gran esperanza de su coalición para hacer frente al supuesto embate de la extrema derecha en Figueras, la ciudad de Salvador Dalí y de cada vez más marroquíes. El personaje en cuestión se llama Moha Lalouh, encabeza la plataforma Figueras en Movimiento, la marca de la izquierda "alternativa" en la ciudad y tan solo tiene 29 años. De esos, 23 los ha pasado en Cataluña, donde se ha criado, formado y crecido.

Moha Lalouh tiene el cometido de desbancar a Jordi Masquef, actual alcalde de la capital del Alto Ampurdán y uno de los más destacados defensores de la línea dura en inmigración y seguridad de Junts, el partido de Carles Puigdemont. En cuanto a Alianza Catalana, Sílvia Orriols busca candidato tras la renuncia de su primer elegido, Arnau Liesa, un docente que admitió que desde principios de año mantiene una relación sentimental con una menor (aunque mayor de 16 años) a la que conoció siendo docente.

El episodio ha puesto plomo en las alas del partido emergente del nacionalismo, que trata de encontrar un sustituto con garantías y, sobre todo, sin sorpresas.

El Mamdani catalán

Quien ya no es una sorpresa es Moha Lalouh, protagonista de una pieza informativa en Crónica Global en la que se da cuenta de su relación de cercanía con Ernest Urtasun, su padrino político. Según reporta dicho medio, Urtasun asistió a la presentación de Lalouh como alcaldable y afirmó: "No permitiremos que nadie diga que Moha no es catalán. No permitiremos que los ultras organicen una campaña contra él por su procedencia, y quien lo haga nos encontrará de frente". Lalouh es considerado ya el Zohran Mamdani catalán, en alusión al alcalde de Nueva York de confesión islámica.

El pleno del Ayuntamiento de Figueras está compuesto por 21 concejales. Trece son de Junts, el partido de Gobierno. A mucha distancia se sitúa el PSC, con tres ediles. ERC tiene dos, uno la CUP, otro Vox y hay una concejal no adscrita que representa a un grupo llamado Libres en Figueras. De modo que el objetivo de Moha Lalouh en primer lugar es conseguir que la izquierda alternativa, Sumar, que en Cataluña son los Comuns, y que en breve se llamará Frente Amplio, tenga representación en la ciudad.

En Figueras y según datos del Instituto de Estadística de Cataluña están censadas 49.556 personas, de las que el 29,27 % son de nacionalidad extranjera. De ellos, 5.247 son marroquíes. Honduras, Colombia, Senegal y Rumanía son los países más representados tras Marruecos.

El alcalde, Jordi Masquef, presume de gestionar la ciudad con mano dura. Fiel a Puigdemont, que mantiene un cierto peso en las estructuras territoriales de Junts en la provincia de Gerona, Masquef fue tentado por Alianza Catalana para cambiar de filas y representar a Orriols en Figueras, pero declinó la oferta porque no se puede decir que Junts esté en crisis en Figueras. Es la fuerza dominante y de largo.