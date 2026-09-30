La última de Illa: La Generalidad se ofrece a pagar la mitad del precio de un piso a los mayores de 40

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha anunciado un plan para que las personas de más de 40 años con ingresos estables pero sin ahorros para pagar la entrada de un piso puedan acceder a una vivienda. El plan consiste en que la Generalidad pagará la mitad de la vivienda y el particular tendrá derecho a vivir en el piso por un periodo de cincuenta años.

La idea procede de un artículo del Código Civil de Cataluña que regula la adquisición compartida de bienes inmuebles. Así y según Salvador Illa, la Generalidad asumirá la mitad del coste de la vivienda mientras que el comprador particular tendrá derecho a vivir durante cincuenta años, así como a vender la vivienda. En ese caso, la Administración tendrá una opción de compra preferente. En caso de fallecimiento, el piso también se puede dejar en herencia. Al cabo de los cincuenta años, los herederos o el primer propietario pueden comprar la mitad del piso restante o dejarlo en manos de la Generalidad para que lo ocupe otra familia.

La intención es establecer dos tramos de edad: de los 40 a los 55 años. En ese caso, la Generalidad paga la mitad del piso y el tiempo de uso es de medio siglo. A partir de los 56 años, la Generalidad paga el 60% y el tiempo de uso se reduce a los cuarenta años.

Esta es la "original" aportación de la Generalidad socialista al vivo debate sobre la crisis de la vivienda desencadenada por el desahucio en Madrid de una anciana de 87 años, María del Carmen Ábalos, Maricarmen. El presidente catalán ha declarado ufano en el arranque del debate de política general en el Parlamento que este sistema de la compra compartida entre la Administración y los particulares es una "fórmula inédita" que sólo se puede llevar a cabo en Cataluña gracias al Código Civil particular.

La dotación inicial del plan es de cien millones de euros. Y hasta ahí lo que se sabe. Se ignora el resto de las condiciones. El anuncio ha sido el conejo de la chistera de Illa frente a una crisis de desahucios especialmente intensa en Cataluña, donde se registra uno de cada cuatro lanzamientos judiciales que se producen en toda España.

Acampada en Plaza de Cataluña

En ese contexto, decenas de personas han acampado en la Plaza de Cataluña de Barcelona a modo de réplica de la acampada de la Puerta del Sol. El Sindicato de Inquilinos de la capital catalana había descartado en principio recurrir a las acampadas y se había inclinado por organizar protestas puntuales y manifestaciones durante el fin de semana, pero al calor del "todos somos Maricarmen", grupos de espontáneos serían los que habrían decidido tomar la Plaza de Cataluña. Ya ocurrió lo mismo en 2011 con ocasión del 15-M. Pocos días después de la acampada en la Puerta del Sol, la iniciativa llegó a Cataluña y al mismo lugar que ahora.