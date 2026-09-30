Quién es Moha Lalouh, el 'Mamdani catalán' que quiere conquistar la Alcaldía de Figueras

Moha Lalouh tiene 29 años y se ha convertido en una de las nuevas caras de los Comuns en Cataluña. Nacido en Marruecos, llegó a Figueras cuando tenía seis años y allí ha crecido, estudiado y desarrollado buena parte de su trayectoria. Ahora quiere dar el salto a la Alcaldía de la capital del Alto Ampurdán al frente de Figueres en Moviment, una plataforma vinculada a los Comuns.

Su candidatura ha recibido el respaldo público del ministro de Cultura y portavoz de los Comuns, Ernest Urtasun, que acudió a su presentación en Figueras. Urtasun defendió entonces que "no permitiremos que nadie diga que Moha no es catalán" y aseguró que no permitiría una campaña contra él por su procedencia.

El paralelismo con Zohran Mamdani, el alcalde musulmán de Nueva York, ha acompañado desde el principio a la candidatura. Algunos medios ya lo han bautizado como el "Mamdani catalán" por tratarse de políticos jóvenes, de origen extranjero y de confesión musulmana que han dado el salto a la política desde posiciones progresistas.

De Marruecos a Figueras

Lalouh llegó a Cataluña hace 23 años, procedente de Marruecos. Es politólogo y trabaja en el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, según la información publicada con motivo de su elección como candidato. En mayo de este año fue escogido en primarias para encabezar Figueres en Moviment.

Su candidatura sitúa entre sus prioridades el acceso a la vivienda, el apoyo al comercio de proximidad, la lucha contra la precariedad juvenil y la mejora de los servicios públicos. También defiende la sanidad pública, la justicia climática y una mayor participación ciudadana. Su lema político pasa por "menos ruido y más ideas".

La inmigración ocupa también un espacio relevante en su discurso. En la presentación de su candidatura, Lalouh defendió que las personas que viven en Figueras deben poder trabajar legalmente y denunció situaciones de discriminación a la hora de buscar vivienda. "Cuando dicen su nombre, el piso deja de estar disponible", afirmó en referencia a las dificultades que, según sostiene, encuentran algunos inmigrantes para acceder a un alquiler.

Figueras es, además, una ciudad con una importante población extranjera. Según los datos del Idescat recogidos en las informaciones sobre su candidatura, cuenta con 49.556 habitantes y el 29,27% tiene nacionalidad extranjera. De ellos, 5.247 son marroquíes.

Vivienda, comercio y crítica al alcalde

La vivienda es uno de los asuntos que Lalouh utiliza con mayor frecuencia en sus redes sociales. En uno de sus vídeos señala que encontrar un piso en Figueras por menos de 700 euros se ha convertido "casi" en una misión imposible y reclama centrar el debate en el acceso a la vivienda.

"Los precios continúan subiendo, pero los sueldos no lo hacen al mismo ritmo", sostiene en el vídeo, en el que apunta especialmente a las dificultades de jóvenes y familias para encontrar una vivienda a un precio razonable.

También ha utilizado sus redes para confrontar las políticas del actual alcalde, Jordi Masquef, especialmente en materia de comercio. En uno de sus vídeos critica el anuncio del Ayuntamiento de limitar la apertura de determinados negocios que, según el Gobierno municipal, degradan la imagen comercial de Figueras.

"¿Realmente este es el debate que tenemos que tener sobre el comercio de Figueras?", pregunta Lalouh. A continuación defiende a los pequeños comerciantes que "levantan la persiana cada mañana", pagan alquileres, impuestos y tasas municipales y cuestiona que el alcalde señale públicamente determinados establecimientos.

El candidato también critica los bonos de descuento de 20 euros impulsados por el Ayuntamiento y cuestiona que la llegada de grandes cadenas sea el modelo que necesita el comercio de la ciudad.

En ese mismo vídeo pone el foco en que algunos de los negocios señalados están regentados por inmigrantes. "No entraré a juzgar las intenciones del señor alcalde", afirma, aunque advierte del "riesgo de señalar públicamente negocios que cumplen la ley y que pagan sus impuestos", porque detrás de ellos, dice, "hay una familia".

Su propuesta pasa por "dejar un poco el postureo" y escuchar a los comerciantes para diseñar una política de comercio local y de proximidad.

Un perfil muy activo en redes

La política municipal no es su única actividad pública. Lalouh mantiene una presencia constante en redes sociales, especialmente a través de su perfil personal y de los canales de Figueres en Moviment, desde donde difunde vídeos sobre vivienda, comercio, inmigración y asuntos de actualidad local.

Uno de los vídeos que utiliza para presentarse comienza precisamente con su nombre y edad. "Me llamo Moha Lalouh, tengo 29 años y me presento para ser el próximo alcalde de Figueras", explica después de relatar una campaña en la que, según asegura, consiguieron rebajar de casi 300 euros a 12 euros una tasa relacionada con unas clases para personas con movilidad reducida. A continuación afirma que seguirá trabajando para que esas clases sean gratuitas.

Su comunicación política tiene un marcado componente audiovisual y busca trasladar sus propuestas directamente a las redes, con vídeos breves en los que responde a declaraciones del alcalde o plantea problemas concretos de la ciudad.

Un podcast con inmigración, política y 'wokismo'

Antes de dar el salto a la política municipal, Lalouh ya había construido un espacio propio en internet. Es el creador y presentador de Thinkers Podcast, un programa de entrevistas que comenzó en 2022 y que suma 40 episodios. El propio podcast se define como un espacio para mantener conversaciones que "despiertan el pensamiento crítico" y abordar cuestiones que afectan a la sociedad.

Por sus episodios han pasado perfiles vinculados a la inmigración, la política y distintos ámbitos de la izquierda y el 'wokismo'. Entre ellos figura Fátima Saheb, autora de Madres Migrantes, con quien habló sobre la experiencia de las madres que emigran, la identidad y la pertenencia.

También ha dedicado episodios al autismo, como el realizado con Pempox, en el que abordó el diagnóstico, los estereotipos y la experiencia del autismo en familias musulmanas.

Su vertiente política aparece de forma especialmente clara en otros capítulos. En octubre de 2025 entrevistó a Alex Zorita, de Ponte la Corvata, para hablar sobre por qué la derecha puede percibirse como antisistema, la comunicación política, la provocación, el marketing y la psicología social.

Y su último episodio publicado hasta ahora lleva por título "¿Qué pasaría si gobierna la extrema derecha?", con René Soto, planteando cuestiones como cómo se construye el relato contra los inmigrantes o si Venezuela es una dictadura.

El reto de entrar en un Ayuntamiento dominado por Junts

El salto de Lalouh a la política municipal se produce en una Figueras gobernada por Junts. El Ayuntamiento cuenta con 21 concejales: 13 de Junts, tres del PSC, dos de ERC y uno de la CUP, uno de Vox y una concejal no adscrita de Libres en Figueras, según los datos recogidos por Libertad Digital.

Su primer objetivo político, por tanto, pasa por conseguir representación municipal para el espacio de los Comuns en una ciudad en la que la formación no tiene actualmente concejales.