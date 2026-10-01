El separatismo conmemora el 1-O con insultos a España, fuego y altercados en Barcelona

La manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Barcelona con motivo del noveno aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha terminado este jueves por la noche con incidentes entre un grupo de manifestantes y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. Varios jóvenes encapuchados han quemado contenedores en distintos puntos de la zona de Urquinaona y han lanzado objetos contra la línea policial, lo que ha obligado a los agentes a intervenir para dispersarlos y permitir el acceso de los bomberos.

La movilización ha reunido a unas 600 personas, según fuentes de la Guardia Urbana, y ha arrancado alrededor de las 19:30 horas en la plaza Urquinaona, uno de los escenarios de los disturbios registrados en Barcelona en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del 'procés'.

Los manifestantes han recorrido posteriormente la Via Laietana tras una pancarta con el lema "Independencia". Durante la marcha se han escuchado consignas como "Lo volveremos a hacer", "1-O, ni olvido ni perdón", "Las calles serán siempre nuestras" y "Fuera las fuerzas de ocupación". También se han coreado insultos contra España y contra la selección española, además de consignas contra la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

Tensión ante la Jefatura Superior de Policía

Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido frente a la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana. Los participantes se han situado alrededor del perímetro vallado instalado para proteger el edificio y algunos manifestantes han llegado a zarandear las vallas, aunque sin llegar a superar el cordón de seguridad.

En ese punto, un representante de los CDR ha tomado la palabra para reclamar a las formaciones políticas independentistas que pasen de los discursos a los hechos. El representante ha instado a los partidos que impulsaron el 'procés' a "dejar de ser independentistas de palabra" y pasar a serlo "de hecho".

Posteriormente se ha leído el manifiesto de la ANC, que ha reivindicado la memoria del 1-O y ha denunciado la actuación policial durante la jornada del referéndum de 2017. La organización ha defendido la necesidad de mantener la movilización y ha situado aquella jornada como un punto de partida para el movimiento independentista.

"La memoria del 1-O debe ser el punto de partida para organizarnos, movilizarnos y preparar, juntos, el embate que nos debe llevar a ganar", ha señalado la ANC en su manifiesto, en el que también ha apostado por el "diálogo, respeto por la pluralidad y defensa firme de las libertades".

Quema de contenedores en Urquinaona

🔴 Aldarulls al centre de Barcelona en el novè aniversari de l'1-0 Més detalls a @La_SER 📹 @polvalero_4 pic.twitter.com/ljN5vdEX16 — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) October 1, 2026

Los incidentes más graves se han producido una vez finalizada la manifestación. Según han informado los Mossos d'Esquadra, un grupo de encapuchados ha lanzado petardos, huevos y botes de humo contra los agentes desplegados para proteger la Jefatura Superior de Policía.

Poco después, alrededor de las 20:35 horas, parte de los manifestantes se ha desplazado nuevamente hacia la plaza Urquinaona. Allí, un grupo de jóvenes ha comenzado a mover contenedores hasta el centro de la calzada para posteriormente prenderles fuego.

Los Mossos han informado de que los contenedores han sido quemados en varios puntos y cruces de la zona, entre ellos la plaza Urquinaona con Ronda de Sant Pere y la calle Pau Claris con Casp. Además, los manifestantes han realizado lanzamientos de objetos contra la línea policial.

Ante los disturbios, los agentes han realizado varios avisos a través de los dispositivos acústicos antes de iniciar una intervención para dispersar a quienes estaban protagonizando los altercados. Según el comunicado de los Mossos, durante esta actuación no se ha hecho uso de las defensas.

La intervención policial tenía también como objetivo facilitar el acceso de los bomberos de Barcelona a los puntos donde se habían producido los incendios para poder extinguir los contenedores.

Los incidentes han obligado así a los Mossos a intervenir al término de una movilización que había comenzado de forma pacífica y que había recorrido algunas de las principales calles del centro de Barcelona. La jornada del noveno aniversario del 1-O ha vuelto a tener como escenario la plaza Urquinaona, un enclave especialmente vinculado a episodios de tensión y disturbios relacionados con el movimiento independentista catalán.