Puigdemont y Junqueras se aferran a la leyenda del 1-O y siguen sin admitir que hicieron una chapuza

Nueve años después del golpe de Estado separatista, las principales fuerzas del independentismo catalán siguen varadas en una interpretación "mágica" del simulacro de referéndum. Como si aún no hubieran superado la fase de negación, tanto Junts como ERC tratan de convertir el 1-O de 2017 en una victoria, en el momento culminante de un logro "nacional" y en la más elevada expresión colectiva del pueblo catalán jamás acontecida.

A la espera de una amnistía inminente, tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras sacan pecho de la "hazaña" del llamado "referéndum", insisten en la autodeterminación y celebran la efeméride como si fuera un pasaje glorioso de la historia de Cataluña.

"El 1 de octubre será, para siempre, el día que los catalanes votamos independencia a pesar de la resistencia y violencia del Estado español. Es el día de la victoria rotunda de la unidad. Es orgullo de un país entero, ejemplo de democracia, responsabilidad, civismo, confrontado al ejemplo de autoritarismo, irresponsabilidad y barbarie que dio el Estado español", asegura Puigdemont en un mensaje en la red social X. Además, el líder de Junts señala que el 1-O es fuente de "legitimidad" para la independencia de Cataluña.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, utiliza la misma red social para afirmar: "Hoy hace nueve años hicimos posible las urnas y defendimos el derecho a decidir, a pesar de la represión. El orgullo de aquel día sigue intacto. Y el compromiso, también: amnistía plena y libertad para decidir nuestro futuro".

Otro de los dirigentes golpistas que ha recordado la fecha ha sido el actual presidente del parlamento regional, Josep Rull, de Junts. Rull, que fue condenado y encarcelado por el golpe, puede ejercer un cargo público porque no se le imputó el delito de malversación. Y aprovechándose de ese cargo ha utilizado las instalaciones de la cámara catalana para llevar a cabo una especie de recordatorio "institucional" del delito. "El referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 fue una expresión de dignidad colectiva de un pueblo que venció el miedo. Nueve años después, la anormalidad democrática persiste. Hay que poner fin al filibusterismo judicial que dilata la aplicación de la Ley de Amnistía", ha señalado Rull durante una declaración "oficial" sobre el 1-O.

El hecho de que se manejara un censo falso y no hubiera ninguna clase de garantía sobre las votaciones (se podía votar en cualquier colegio y repetidamente) no arredra a los propagandistas separatistas, que insisten en que el del 1-O fue un referéndum con todas las garantías, con una participación de casi la mitad del electorado y que el voto a favor de la república catalana independiente superó el 98%. Ese es el resumen de todos los panfletos dedicados a celebrar aquel día.

Pancartas y el juicio de Español

Por otra parte, el partido que más activo se ha mostrado en tan señalada fecha para el separatismo ha sido Junts, que ha colocado grandes carteles en algunos puentes viarios con el lema en catalán "Estuvimos, estamos, estaremos. Independencia".

Además, una delegación del partido encabezada por su secretario general, Jordi Turull (también pendiente de la amnistía a la malversación), se ha personado en las puertas de la Audiencia de Barcelona para mostrar su apoyo a Roger Español, que perdió un ojo a causa del impacto de una pelota de goma durante el simulacro de referéndum. Este jueves les ha tocado declarar a los cuatro agentes de la Policía Nacional imputados por ese incidente. Según una pericial de los Mossos d'Esquadra, el escopetero que hirió a Español apuntó y disparó al suelo, por lo que la lesión se produjo a consecuencia del rebote del proyectil.