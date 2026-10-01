Renfe suspende los trenes entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por el aviso rojo

Renfe ha decidido paralizar este jueves la circulación ferroviaria de media y larga distancia que conecta Cataluña y la Comunidad Valenciana. Asimismo, la medida afecta a toda la red de Cercanías de Valencia, cuya operativa ha quedado suprimida para la tarde debido al aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las fuertes precipitaciones esperadas han obligado a tomar precauciones extremas.

Fuentes de la compañía pública han detallado que, en lo relativo a la larga distancia, no circularán los trenes Euromed que tenían prevista su salida a las 16:37 horas desde Alicante, el convoy de Figueras de las 17:04 horas y el servicio desde Barcelona programado para las 20:15 horas. Esta interrupción también perjudica al Intercity que parte de Valencia a las 17:30 horas y al tren Alvia con destino Córdoba, que debía arrancar a las 20:51 horas.

En un comunicado emitido con posterioridad, la operadora confirmó que, a partir de las 18:00 horas, se suspende por completo la operativa en el núcleo de Cercanías de Valencia. Esta decisión paraliza el servicio en las líneas C-1 (hasta Gandía), C-2 (hacia Játiva y Mogente), C-3 (dirección Buñol y Utiel) y C-6 (con destino Castellón de la Plana). También quedan cancelados los trayectos del Corredor Mediterráneo que unen el territorio valenciano con el catalán.

Para paliar en la medida de lo posible las molestias a los usuarios de Media Distancia, se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera. Este despliegue de autobuses cubrirá rutas específicas, como el trayecto entre Valencia y Alicante de las 15:25 horas, el enlace hacia Cartagena de las 16:28 horas y la ruta que parte de Zaragoza a las 17:25 horas.

La empresa ferroviaria ha subrayado que estas restricciones persiguen garantizar de forma absoluta la seguridad de los viajeros y trabajadores frente a las adversidades climáticas. Si la situación atmosférica experimenta una mejoría, los horarios habituales se restablecerán de forma progresiva. Además, se han flexibilizado las condiciones comerciales, permitiendo cambios y anulaciones sin coste alguno para los afectados, quienes recibirán avisos mediante mensaje de texto o correo electrónico.

El escenario meteorológico es especialmente delicado. La Aemet ha elevado la alerta al nivel máximo en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona. Los pronósticos apuntan a precipitaciones que podrían alcanzar los 250 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas en el litoral castellonense y hasta 180 litros en la costa norte valenciana. Paralelamente, los servicios de Emergencias de la Generalitat han activado el sistema ES-Alert para advertir a la población civil de acumulaciones que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado en zonas como el aeropuerto de Castellón.