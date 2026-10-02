Dos agentes de la Guardia Civil heridos graves al ser tiroteados por unos delincuentes en Tarrasa

Los delincuentes de una banda de "teloneros" (especializados en los robos en las áreas de servicio de las autopistas y en "alunizajes") tirotearon anoche en Tarrasa a una pareja de la Guardia Civil de paisano hiriendo de gravedad a los agentes. Uno de ellos, el que resultó más grave, recibió dos balazos en el abdomen, otro en una pierna y un cuarto en el brazo. Trasladado de urgencia a un hospital de Sabadell, fue intervenido y, a pesar de la gravedad de las heridas, no se teme por su vida.

Los agentes seguían con un coche no logotipado a los miembros de una banda de delincuentes que operaban en el área de Barcelona y que tendrían su base en la zona de Can Parellada de la localidad de Tarrasa, lugar donde tuvo lugar el tiroteo. Tras ser descubiertos por los delincuentes, los agentes se identificaron como miembros de la Guardia Civil. Uno de los agresores, armado con una escopeta, comenzó a disparar prácticamente a quemarropa contra los guardias.

Según se puede apreciar en las imágenes que circulan en las redes sociales, los delincuentes se ensañaron con el agente que recibió los cuatro disparos. Una vez tendido en el suelo, llegaron al extremo de apalearlo. Acto seguido se dieron a la fuga. Sin embargo, tres de ellos fueron detenidos. Se busca a un cuarto participante en el ataque, un hombre de 28 años y de etnia gitana.

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Armados hasta los dientes

Cataluña se ha convertido en los últimos años en un escenario habitual de ajustes de cuentas con armas de fuego. Las bandas dedicadas al narcotráfico, pero también las especializadas en otros delitos se han armado hasta los dientes e incluso exhiben material de guerra. Uno de los últimos episodios fue la "ejecución" frente a una comisaría del DNI en la calle Balmes de Barcelona de una persona relacionada con el tráfico de drogas en Bélgica. El asesino mató a su víctima a cara descubierta y se largó por donde había venido. El suceso ocurrió en plena visita del papa León XIV a Barcelona, con la ciudad blindada policialmente. El autor del asesinato aún no ha sido detenido. Ni siquiera consta como identificado.

Cataluña registra una media de dos tiroteos a la semana. Sin embargo, el de anoche en Tarrasa no fue una reyerta a balazos entre clanes o bandas sino un ataque contra agentes de la autoridad, algo que no es tan frecuente.