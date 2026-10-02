La AEMET levanta la alerta roja en Tarragona y Castellón tras una noche de lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha levantado este viernes el aviso rojo, el máximo nivel de alerta, que permanecía activo en el sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón, aunque mantiene activos otros avisos ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas. El episodio más adverso se ha concentrado especialmente en las Tierras del Ebro, donde las precipitaciones han dejado acumulaciones superiores a los 250 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

La situación ha obligado a Protección Civil de Cataluña a activar medidas extraordinarias en las comarcas del Bajo Ebro y el Montsiá ante el riesgo de inundaciones y crecidas súbitas de ríos, barrancos y rieras. Las lluvias han provocado además numerosas incidencias. Los Bomberos han tenido que atender decenas de avisos relacionados principalmente con inundaciones y problemas de movilidad, mientras varias carreteras han quedado afectadas y el servicio ferroviario entre Tarragona y Tortosa ha sufrido interrupciones. También se han registrado cortes de suministro eléctrico en distintos municipios de la zona. Tarragona y Castellón salen del nivel máximo.

El aviso rojo implicaba un peligro extraordinario por precipitaciones capaces de superar los 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora y acumulaciones muy elevadas en periodos de varias horas. Durante el episodio, la AEMET llegó a contemplar acumulaciones superiores a los 200 litros y, puntualmente, por encima de los 250 litros por metro cuadrado en Tarragona y Castellón.

Ahora, con el desplazamiento de la zona más activa de precipitaciones, el nivel de alerta ha descendido. Sin embargo, el temporal está lejos de haber terminado. La inestabilidad continúa afectando a buena parte del Mediterráneo y se mantienen avisos de nivel naranja y amarillo en diferentes puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía y otras zonas del este peninsular.

En Tarragona, además, Protección Civil ha mantenido la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias fuertes. Las autoridades han insistido en evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por zonas inundables, barrancos y cauces, después de una noche en la que el agua ha provocado problemas en carreteras y núcleos urbanos. El temporal deja una estela de incidencias.

La Comunidad Valenciana tampoco ha escapado a los efectos de las lluvias. Castellón ha registrado acumulaciones superiores a los 170 litros por metro cuadrado y varias localidades han sufrido problemas derivados de las precipitaciones, mientras que en diferentes puntos de la provincia de Valencia también se han producido inundaciones y cortes de carreteras. El temporal ha tenido además consecuencias en los servicios públicos. Se han suspendido clases en numerosos municipios, se han producido alteraciones en el transporte ferroviario y se han cerrado o restringido determinadas vías de comunicación como consecuencia de las inundaciones y del riesgo de nuevas crecidas.

La AEMET mantiene así la vigilancia sobre un episodio que todavía puede dejar fuertes chubascos y tormentas durante las próximas horas. Aunque el nivel rojo haya desaparecido de Tarragona y Castellón, el riesgo no ha desaparecido: las precipitaciones pueden seguir siendo localmente muy intensas, especialmente en el litoral mediterráneo y Baleares. La previsión apunta además a que la inestabilidad continuará durante el fin de semana. Posteriormente, la formación y evolución de una DANA al oeste de la Península mantendrá un escenario atmosférico inestable durante los próximos días, aunque los pronósticos actuales apuntan a que el episodio será, en general, menos adverso que el registrado entre el jueves y el viernes.