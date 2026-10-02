El murciélago ya es el animal que más agresiones provoca en Cataluña mientras crece el riesgo de rabia

Ahora mismo los murciélagos son los animales que más agresiones o incidentes provocan en Cataluña y las autoridades sanitarias han lanzado una advertencia por el riesgo de rabia, una enfermedad que resulta casi siempre mortal cuando aparecen los síntomas.

Entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026 se notificaron 86 agresiones o incidentes relacionados con murciélagos, frente a los 70 registrados durante todo 2025. Es un aumento del 23% y significa que estos animales protagonizaron el 43% de las 198 agresiones de animales registradas en Cataluña durante ese periodo. Los perros quedaron muy por detrás, con 56 casos.

La Generalidad recomienda no tocar bajo ningún concepto a un murciélago, aunque aparezca herido, enfermo o aparentemente inofensivo. El motivo es que estos animales son actualmente el principal foco de riesgo de rabia en Cataluña, donde se han detectado de forma esporádica ejemplares infectados con el virus europeo de la enfermedad.

Y aquí está el peligro: no hace falta necesariamente una gran mordedura para que exista riesgo. La rabia se transmite mediante la saliva de un animal infectado a través de mordeduras, arañazos o contacto con heridas abiertas y mucosas. El protocolo sanitario catalán considera incluso la exposición a un murciélago como una situación de máxima precaución.

De hecho, el 67% de las exposiciones notificadas este año que se consideran de riesgo han requerido tratamiento preventivo, con inmunoglobulina antirrábica y vacunación para evitar que la enfermedad llegue a desarrollarse.

La advertencia sanitaria llega además con un dato llamativo: Cataluña lleva décadas sin circulación endémica de rabia entre perros, gatos y hurones autóctonos. Desde 1978 no se ha detectado ningún caso de rabia terrestre endémica, salvo un perro infectado en 2013 que había sido importado de un país donde la enfermedad sí está presente. Los murciélagos son ahora la principal preocupación.

La recomendación de Salud Pública es clara: si aparece un murciélago, no hay que cogerlo ni intentar rescatarlo. Lo indicado es avisar a los Agentes Rurales para que se hagan cargo del animal.