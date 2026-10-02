Reclaman 150.000 euros a una mujer policía que se infiltró en el movimiento separatista en Gerona

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gerona ha admitido a trámite la demanda interpuesta por Òscar Campos contra una agente de la Policía Nacional que supuestamente se infiltró en el movimiento separatista a través de una relación de pareja con él. Campos, que trabajaba en la entidad independentista Òmnium Cultural, se queja de que su expareja le utilizó para obtener información sobre el movimiento independentista, que adoptó una identidad falsa para establecer una relación con él y para introducirse en los colectivos en los que se movía Campos, a quien los medios definen como un "activista" del independentismo.

Campos acusa a la agente de vulneración del derecho fundamental a la intimidad porque llegó a convivir con la demandada, que rompió con él cuando comenzó a generar sospechas en el entorno de Campos. Este asegura que sufre estrés postraumático y una gran afectación psicológica y emocional con baja laboral incluida. En resumen, que cegada la vía penal el despechado reclama una indemnización de 150.000 euros.

Consentimiento viciado

Esta mujer no fue la única agente del Cuerpo Nacional de Policía que se infiltró en los movimientos sociales e independentistas de Cataluña. Hay al menos dos casos más, entre ellos el de una agente que llegó a militar en un partido vinculado a la CUP y el de otro que mantuvo relaciones con hasta cinco mujeres vinculadas al independentismo y a la izquierda radical. Estas mujeres pusieron hace tres años una demanda por torturas y violación basándose en que el consentimiento sexual estuvo viciado.

Estas supuestas operaciones de infiltración se llevaron a cabo cuando el PSOE accedió al poder. El Ministerio de Interior niega que se hayan producido, mientras que los partidos separatistas han denunciado reiteradamente la ilegalidad de los procedimientos policiales.