Cataluña afronta horas complicadas por las lluvias torrenciales y la posible formación de un "miniciclón"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este sábado un aviso especial por la previsión de lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Gerona, una situación que considera "muy adversa" y que tendrá su jornada de mayor afectación este domingo. El organismo recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil ante la evolución del episodio.

La Aemet prevé que la intensidad de las precipitaciones aumente durante las últimas horas de este sábado en el litoral de Barcelona, donde podrán ser localmente torrenciales. Para el domingo se esperan precipitaciones muy fuertes o torrenciales especialmente en Barcelona y Gerona, mientras que la inestabilidad también afectará a otras zonas del centro y norte peninsular.

Ante esta situación, Protección Civil ha enviado este sábado un aviso ES-Alert a 20 comarcas catalanas para advertir de las lluvias torrenciales previstas principalmente en el litoral y prelitoral de Cataluña desde la tarde. El mensaje establece la suspensión de actividades y de la movilidad desde las 20:00 horas del sábado hasta las 14:00 del domingo, según ha informado Protección Civil en X.

Las autoridades han pedido además que se contacte con el teléfono 112 en caso de riesgo.

🔴 Es demana a la població de les 20 comarques que es poden veure afectades pel greu risc d'inundacions, que facin cas de les limitacions de mobilitat fixades entre les 20 hores i les 14 hores de diumenge Consulta les restriccions a https://t.co/9fZ9H6sxQR Emergència #INUNCAT pic.twitter.com/C3uZUpOSnj — Protecció civil (@emergenciescat) October 3, 2026

Trenes y Metro suspenden parte del servicio

Las restricciones afectan también al transporte público. Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) ha anunciado que el servicio de trenes permanecerá parado desde las 20:00 horas de este sábado hasta las 14:00 horas del domingo.

En Barcelona, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha comunicado que el Metro tampoco prestará servicio ininterrumpido durante la noche del sábado. La red cerrará a las 00:00 horas y retomará el servicio habitual a las 05:00 horas del domingo, siguiendo las indicaciones de la Generalidad para limitar al máximo los desplazamientos no esenciales.

Por su parte, Rodalies de Cataluña ha suspendido "a partir de las 20.00" de este sábado el servicio en todas las líneas excepto la RL3, RL4 y R16

🔴Davant l'activació per part de Protecció Civil del Pla Inuncat per previsisó de pluges molt intenses, el servei de trens romandrà aturat des de les 20:00h d'avui dissabte fins a les 14:00h de demà diumenge. #ServeiFGC #FGC — FGC (@FGC) October 3, 2026

Cancelaciones y retrasos en El Prat

El temporal también está afectando al tráfico aéreo en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Varios vuelos han sido cancelados y otros acumulan retrasos de hasta cuatro horas debido a las condiciones meteorológicas en distintas zonas de Cataluña y sobre el mar.

Los controladores aéreos han advertido en redes sociales de una jornada "muy complicada por las tormentas", que ha obligado a espaciar el tráfico y reducir el número de operaciones.

📢🔴 @AEMET_Esp AVISO ROJO por lluvias persistentes y abundantes en el litoral de Barcelona. 🚗 Te recomendamos extremar las precauciones en tus desplazamientos. ✈️ Si tienes previsto volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo. https://t.co/FVIu3cinJw — Aena (@aena) October 3, 2026

A las 16:30 horas, se habían cancelado vuelos desde Barcelona con destino a Londres-Heathrow, Lisboa y Ámsterdam, mientras que otros sufrían retrasos de entre dos y cuatro horas en conexiones con Praga, Zúrich, Sevilla, Tánger, Roma y Dublín.

También se habían cancelado varios vuelos con llegada a El Prat procedentes de Alicante, París, Glasgow y Palma. Pilotos de vuelos que han partido desde Barcelona han informado igualmente de retrasos superiores a cuatro horas debido al reajuste del tráfico aéreo.

Posible desarrollo de un pequeño sistema ciclónico

El meteorólogo Ángel Rivera ha explicado en X que la elevada energía acumulada en el Mediterráneo puede favorecer una convección muy intensa y el desarrollo de nubes de características prácticamente tropicales.

Según Rivera, algunos modelos meteorológicos apuntan a la formación de un remolino ciclónico en niveles bajos entre la próxima medianoche y la mañana del domingo. Una de las posibilidades que plantea es que se trate de un pequeño "miniciclón", que no sería un huracán, acompañado de las tormentas y lluvias torrenciales previstas.

La gran cantidad de energía acumulada en el Mediterráneo da lugar a una muy potente convección con el desarrollo de nubes de carácter prácticamente tropical. Se libera así una gran cantidad de energía proveniente en buena parte del calor latente de condensación, que puede dar… pic.twitter.com/rDcL7X5Kyj — angel rivera (@angel_rivera8) October 3, 2026

Otra opción, según el meteorólogo, es que los modelos estén reflejando la circulación interna de un sistema convectivo de mesoescala, responsable de las precipitaciones intensas, en cuyo caso los vientos no alcanzarían tanta fuerza. Rivera considera, en cualquier caso, que Cataluña afrontará horas complicadas, con lluvias torrenciales y la posibilidad de vientos fuertes.

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos de las 20 comarcas afectadas por el temporal que se queden en casa y sigan las indicaciones de Protección Civil. Tras presidir la reunión de seguimiento del Plan Inuncat, Illa ha advertido de que la situación meteorológica es "excepcional" y ha reclamado "máxima prudencia y responsabilidad" ante las lluvias y fuertes vientos previstos hasta el mediodía del domingo.