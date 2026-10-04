Cataluña da por finalizado el temporal, pero mantiene la emergencia y la búsqueda de un desaparecido

La Generalidad de Cataluña ha dado por finalizado el episodio de lluvias torrenciales que ha afectado al territorio durante las últimas 24 horas y ha levantado las restricciones de movilidad que todavía seguían vigentes en el Bajo Ampurdán y el Alto Ampurdán.

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha confirmado que las restricciones quedan levantadas a las 21:00 horas de este domingo, después de presidir una nueva reunión de seguimiento del temporal. Illa ha señalado que ahora los esfuerzos deben centrarse en recuperar los domicilios, instalaciones públicas y vías de comunicación afectadas.

El temporal se da por finalizado

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé, ha explicado que el Servicio Meteorológico de Cataluña considera que el episodio "se puede dar por finalizado". Sin embargo, el plan Inuncat continúa en fase de emergencia.

Durante la noche y la madrugada todavía pueden producirse tormentas aisladas en los dos extremos de Cataluña. Para este lunes se esperan posibles lluvias dispersas, que pueden ser "localmente fuertes", en el litoral, el prelitoral y el nordeste de la comunidad.

Illa ha visitado durante la tarde varias localidades afectadas en el Vallés, entre ellas Montornés del Vallés (Barcelona), donde se ha reunido con la familia del vecino fallecido en esta localidad.

Las actuaciones de los Bomberos

El episodio de lluvias ha obligado a los Bomberos de la Generalidad a realizar 2.440 actuaciones, entre ellas 226 servicios de salvamento. Una parte importante de las intervenciones que permanecen activas corresponde a asistencias técnicas. Los Bomberos mantienen 50 actuaciones en Lloret de Mar (Gerona), 20 en Playa de Aro (Gerona), 200 en la comarca del Vallés Oriental y 130 en el Maresme.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde las 15:00 horas del sábado 8.151 llamadas, principalmente desde las comarcas del Barcelonés, Maresme, Vallés Oriental y Vallés Occidental. Las llamadas han estado relacionadas sobre todo con inundaciones, riesgo estructural, rescates de personas e incidencias de tráfico.

Dos fallecidos y un desaparecido

El temporal ha dejado dos personas fallecidas, una en Tordera (Barcelona) y otra en Montornés del Vallés. Además, continúa la búsqueda de una persona desaparecida en Pineda de Mar (Barcelona).

Los Bomberos y los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de dos testigos que aseguraron haber visto a esta persona caer a la riera de Pineda de Mar. Por el momento, no consta ninguna denuncia por desaparición.

Los equipos de emergencia han rastreado durante este domingo toda la riera sin localizarla. Las tareas de búsqueda han quedado suspendidas hasta este lunes para poder continuar con las labores a la luz del día.