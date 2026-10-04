¿Y qué dice Orriols de los alquileres?

El no de Junts al parche Maricarmen se entiende bastante mejor mirando hacia Cataluña. Porque, más allá de los no argumentos esgrimidos por su otras veces locuaz vocera en las Cortes, existe un apellido que ayuda a comprender esa súbita catarsis liberal de los neocarlistas de la partida de Puigdemont: Orriols. Junts sabe que pende sobre su cabeza no una encuesta, sino toda una amenaza existencial. Aliança está creciendo exponencialmente entre el electorado que representaba la columna vertebral del catalanismo conservador y bienestante encarnado en su día por CiU: clases medias de estirpe autóctona y radicadas fuera de Barcelona. Pequeños propietarios que tienen la casa ya pagada o la expectativa cierta de heredar una, algo que viene siendo lo mismo.

Y ocurre que, en materia de arrendamientos, Aliança defiende una posición doctrinariamente combativa, casi provocadora. Para Orriols, el alquiler pertenece en exclusiva al ámbito del contrato privado entre propietario e inquilino; la Administración no debe interferir para nada. De ahí su compromiso de derogar la legislación autonómica que ahora limita los arriendos. Su argumentario es el liberal de manual: si se impone al propietario un precio inferior al que desea, una parte de las viviendas desaparece del mercado y termina reduciéndose la oferta. Orriols tiene en este asunto bastante más de Ayn Rand que del paternalismo social de raíz católica propio del pujolismo.

Acaso sea por ahí, más que por la presión de los grandes lobbies inmobiliarios, por donde haya que buscar la explicación del no de Junts. Puigdemont puede soportar las críticas de la izquierda, pero tiene un problema cuando mira hacia su propia clientela. El último barómetro del CEO (Centro de Estudios de Opinión) señalaba que un 28% de quienes votaron a Junts en 2024 se inclinan ahora por Aliança. Orriols está entrando como elefante en cacharrería en el caladero de Puigdemont. Simplemente, los está arrasando. Quizá, pues, su espantada en Madrid tenga bastante menos que ver con lo que puedan pedirle los grandes propietarios que con algo mucho más elemental en política: el miedo a que esa furia incontenible de Ripoll termine quedándose con todos los pequeños.