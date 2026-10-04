Muere una persona en Tordera por el temporal en Cataluña

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha informado este domingo de que una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) a causa de los efectos del temporal de lluvia que afecta este fin de semana a Cataluña.

Malauradament, hem de lamentar una víctima mortal a Tordera. El nostre sentit condol als seus familiars. La situació continua sent complicada, especialment de la meitat de Catalunya cap al nord. Cal mantenir la màxima prudència i seguir les indicacions d'@emergenciescat. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 4, 2026

Illa ha trasladado su pésame a sus familiares y ha reiterado que la situación "continúa siendo complicada, especialmente de la mitad de Cataluña hacia el norte" debido a las intensas lluvias.

"Hace falta mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones de Protección Civil", ha añadido.

La situación está afectando a los transportes, con cortes en el metro de Barcelona y en carreteras. Un total de 12 se encuentran cortadas este domingo.

En la provincia de Barcelona están cortadas la B-10 en Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs; la B-500 en Tiana; la BV-1462 en Sant Cugat del Vallès; la C-1413a en Sentmenat y Papiol; la C-1415c en la Roca del Vallès; la C-16 en Sant Cugat del Vallès; la C-352 en Franqueses del Vallès, y la C-60 en la Roca del Vallès.

También han cortado en la provincia de Gerona, la GI-552 en Riells y Viabrea (Gerona), la GI-682 en Blanes (Girona), y la N-II en Maçanet de la Selva (Girona).

Los Bomberos de la Generalidad han recibido 1.307 avisos en toda Cataluña por el temporal hasta las 9 horas de este domingo. En concreto, han atendido 692 avisos en la Región Norte, 485 en la Región Sur, 123 en la Región Gerona, 6 en la Región Centro, y 1 en la Región Ebro.

Preocupa especialmente la situación en las poblaciones de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, y de la capital catalana ante el riesgo de desbordamiento del río Besòs.

En un mensaje de Es-Alert, se ha instado a la ciudadanía que vive cerca del río a evitar las plantas bajas y los sótanos y a subir a las plantas superiores de los edificios en caso de que llegue el agua. Además, pide a la población que no se acerque al río.

El tramo final del río Besòs arrastra este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lo que ha llevado ya a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona.