Sondeo catalán: Aliança empataría en escaños con el PSC y Vox pasaría por delante de Junts y el PP

La última encuesta electoral realizada en Cataluña refleja una región sumida en el desgobierno y con Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, a tan sólo cuatro puntos del PSC, pero con el mismo número de escaños. El sondeo consta de dos mil entrevistas, es de la empresa Ipsos y se publica este domingo en La Vanguardia. De celebrarse ahora unas elecciones autonómicas, este sería el reparto de escaños: PSC, 30 (42); AC, 30 (2); ERC, 23 (20); Vox, 18 (11); Junts, 16 (35); PP, 11 (15), Comuns 4 (6) y CUP, 3 (4). La encuesta otorga a los partidos estos porcentajes: PSC, 21,7% (28%); AC, 17,9% (3,8%); ERC, 15% (13,7%); Vox, 13,1% (8%); Junts, 10,8% (21,6%); PP, 8,6% (11%); Comuns, 4,4% (5,8%); CUP, 3,2 (4,1%).

La suma de las fuerzas separatistas arroja una clara mayoría de 72 diputados, pero el veto de ERC, Junts y la CUP a Aliança Catalana descartaría, en principio, un acuerdo entre esos partidos. Además del fuerte ascenso del partido de Sílvia Orriols, también destaca el incremento que registra Vox, que pasaría por delante de Junts, en caída libre (pierde 19 escaños) y del PP, que pasaría de los 15 a los 11 escaños. El partido de Santiago Abascal sería la cuarta formación en el Parlamento autonómico con 18 diputados, muy cerca de ERC, con 23, y por delante de los 16 diputados de Junts. La dirección de este partido confía en que el regreso a España de Puigdemont, que se prevé inminente, resucite a un partido paralizado ante el avance de Sílvia Orriols.

Los republicanos experimentan un ligero ascenso, lo que avala la tesis de que el partido de Oriol Junqueras se libra de la voracidad de Aliança, que capta votos principalmente en los caladeros de Junts y del PP. En cuanto al PSC, la gestión del Govern recibe un fuerte castigo con doce escaños menos. Inseguridad, inmigración, vivienda, colapso ferroviario, crisis en la educación, los escándalos en la gestión de la atención a los menores desamparados son las facturas que paga el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, en forma de agudo retroceso electoral.

La intención del líder socialista es agotar la legislatura. En ese caso, las elecciones se celebrarían en mayo de 2028.