Cargas policiales y quema de contenedores tras la manifestación por la vivienda en Barcelona

La manifestación que ha convocado, entre otros, el Sindicat de Llogateres —el germen catalán del Sindicato de Inquilinas—, ha concluido con cargas de los Mossos d'Esquadra. Las cargas se han producido al concluir el recorrido, en el cruce entre el paseo de Gracia y la Gran Vía, en torno a las 22:15. Los hechos han sucedido tras el lanzamiento de botellas y sillas de una terraza de un bar hacia el cordón policial.

🔴 ÚLTIMA HORA 22.55 h: Incidents al centre de Barcelona després de la manifestació per l'habitatge. 🔥 Diversos manifestants han incendiat una desena de contenidors a la confluència de la Gran Via amb el passeig de Gràcia. 👮🏻‍♂️ Minuts abans, els Mossos havien carregat per… — Sergi Maraña (@SergiMaranya) October 5, 2026

Más tarde, sobre las 22:20, algunos radicales también han quemado unos 10 contenedores en ese mismo cruce. La manifestación había concluido sobre las 21:30; sin embargo, un grupo de los manifestantes no se ha retirado.

Varios miles de personas se han lanzado a las calles de Barcelona para pedir la convocatoria de una huelga general. Según los datos que ha aportado la Guardia Urbana, se han congregado en torno a 20.000 personas, aunque los organizadores arrojan una cifra mucho más inflada, 120.000 personas. Y es que la manifestación, que había comenzado en la plaza Urquinaona, se había convocado para el sábado pasado, pero la alerta por las lluvias obligó a posponerla. La manifestación ha recorrido la Ronda de Sant Pere, el Arco del Triunfo, el Paseo de Sant Joan, la Plaza de Tetuán, para concluir en la confluencia del Paseo de Gracia con Gran Vía.

Tensió entre Mossos i manifestants, amb cops de porra inclosos, un cop desconvocada la manifestació per l'habitatge a Barcelona https://t.co/bVwARzVYKg pic.twitter.com/lCgkOppCXP — 3CatInfo (@3CatInfo) October 5, 2026

Los organizadores, tras finalizar el recorrido, han pedido a los participantes que se sumen a la acampada que, desde el pasado martes, se ha instalado en la Plaza Cataluña.

Por su parte, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha afirmado que se ha "encendido una chispa que es implacable". "Ahora ha empezado la legislatura de la vivienda y no nos marcará el paso un calendario electoral, sino que tenemos nuestro calendario y es ir hacia la huelga general en noviembre", ha añadido. Además, ha celebrado que los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) hayan acordado la huelga general.