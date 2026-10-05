Detenido nueve veces en poco más de un mes por robar en comercios de Gerona

Los Mossos d'Esquadra han detenido nueve veces en poco más de un mes a un hombre presuntamente implicado en numerosos robos en comercios de Gerona, en una sucesión de arrestos que ha convertido al sospechoso en un rostro habitual para los agentes. Según ha informado este lunes la policía catalana, la mayoría de los hechos se produjeron en tiendas y establecimientos de la ciudad y, en buena parte de los casos, durante el horario diurno.

La última detención se produjo el pasado jueves 1 de octubre, después de que los Mossos recibieran el aviso de que se había producido un robo en un establecimiento de la capital gerundense. Los agentes localizaron y registraron al sospechoso, comprobando que llevaba consigo diversos efectos que, presuntamente, acababa de sustraer del comercio.

Entre el material recuperado había mochilas para bebés, dinero de la caja registradora y una tablet, objetos que, según la investigación policial, estarían relacionados con el robo cometido poco antes en la tienda. El hombre fue arrestado nuevamente, apenas unos días después de haber sido detenido por otros hechos similares.

Dos detenciones en apenas cuatro días

De hecho, los Mossos ya lo habían detenido los días 27 y 30 de septiembre por otros dos robos cometidos en establecimientos de Girona. En el primero de estos casos, el hombre habría entrado en una peluquería con la intención de sustraer efectos del establecimiento, mientras que tres días después fue arrestado de nuevo por un robo en una tienda de ropa.

Estas dos detenciones se suman a otras seis anteriores, hasta alcanzar un total de nueve arrestos en poco más de un mes. Los investigadores atribuyen al sospechoso una cadena de robos cometidos principalmente en comercios de Gerona, muchos de ellos durante el día, cuando los establecimientos permanecían abiertos y con actividad.

La sucesión de arrestos pone de manifiesto la reiteración de los hechos investigados y los numerosos antecedentes que acumula el detenido por delitos contra el patrimonio. Tras su última detención, los Mossos pusieron al hombre a disposición judicial el pasado 2 de octubre.

Será ahora la autoridad judicial la que determine su situación y las medidas que correspondan, mientras continúa la investigación policial sobre los distintos robos en los que presuntamente habría participado. Los Mossos mantienen abiertas las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar si el detenido está relacionado con otros delitos similares cometidos en la ciudad.