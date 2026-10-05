Illa anuncia 75 millones en ayudas por el temporal y pide la declaración de zonas gravemente afectadas

Salvador Illa prepara un primer paquete de 75 millones de euros para ayudar a los municipios y sectores más castigados por el temporal que ha golpeado varias zonas del área de Barcelona. El Gobierno catalán aprobará este martes estas ayudas, presentadas como una primera respuesta ante unos daños que todavía se están evaluando y que podrían hacer necesario movilizar más recursos.

El paquete incluye 20 millones de euros a fondo perdido para que los ayuntamientos puedan reparar instalaciones y espacios de la vía pública afectados por las lluvias. A ellos se suman otros cinco millones destinados a comercios y empresas que hayan sufrido perjuicios económicos importantes como consecuencia del temporal.

Los 50 millones restantes se canalizarán a través del Instituto Catalán de Finanzas. El objetivo es que los afectados puedan disponer de liquidez mientras esperan las indemnizaciones de sus seguros privados. Estas ayudas permitirán afrontar, entre otros, los "gastos de reposición de su vivienda dañada, de su vehículo o de su propio negocio" y se ofrecerán a "coste cero".

Illa ha explicado las medidas durante la rueda de prensa de seguimiento de una emergencia que deja al menos dos personas fallecidas y una desaparecida. El presidente catalán ha descrito el episodio como "una tormenta con características tropicales que ha generado precipitaciones muy importantes", especialmente en el Vallés Oriental y el Maresme.

Granollers se encuentra entre los municipios más afectados. Desde el sábado se han acumulado allí más de 346 litros por metro cuadrado, con registros de hasta 77 litros en una sola hora. El temporal también ha provocado "afectaciones importantes" en varios centros hospitalarios, especialmente en el Hospital de Granollers y el Vall d'Hebron, mientras que unos 10.000 abonados continúan sin suministro eléctrico.

Más allá de las ayudas económicas, Illa ha anunciado que se facilitará la contratación de obras por la vía de emergencia para actuar sobre elementos como infraestructuras hidráulicas o caminos forestales, con cargo al fondo de contingencia del presupuesto catalán. La intención es "poderlo hacer a la mayor brevedad".

También se habrían iniciado contactos con el Gobierno central para que los territorios afectados sean declarados zonas gravemente afectadas. Según Illa, esta declaración permitiría contar con otra "capacidad de recibir ayudas", aunque ha advertido de que "no será de forma inmediata". La Generalidad trabaja, ha añadido, "para hacerlo de la manera más rápida posible".

Mientras tanto, la situación meteorológica todavía requiere atención. El presidente catalán ha pedido "precaución" y "prudencia" ante la previsión de lluvias dispersas hasta mañana por la mañana, aunque ha recalcado que este escenario "no tiene nada que ver" con el episodio vivido hoy. A partir de mañana martes por la tarde, sin embargo, podrían volver a producirse "episodios de lluvias torrenciales".

"Estamos en una fase diferente, pero aún con un contexto de inestabilidad importante", ha resumido Illa, que ha insistido en la necesidad de que la población permanezca "muy pendiente" de los avisos y alertas.