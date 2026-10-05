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Cataluña

La Generalidad suspende las clases en Barcelona tras una alerta por lluvias intensas

El temporal obliga al cierre escolar preventivo mientras la Generalidad insiste en eludir traslados innecesarios.

LD/Agencias
El temporal obliga al cierre escolar preventivo mientras la Generalidad insiste en eludir traslados innecesarios.
Vista de los desperfectos causados por el desbordamiento del rio Ridaura en Platja d'Aro. | EFE

El Gobierno catalán ha suspendido este lunes las clases en escuelas de municipios de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme, en Barcelona, después de que Protección Civil de la Generalidad haya enviado un ES-Alert a los vecinos de esta zona ante la previsión de lluvias intensas en las próximas dos horas.

En la zona del Vallès Oriental y el Maresme, se han cancelado las clases en escuelas de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles.

En Vilanova del Vallès, la suspensión de las clases afecta a los centros educativos EB La Baldufa, E. Mestres Munguet-Cortès, E. La Falguera y Vilanova del Vallès, según informa el Departamento de Educación.

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En la comarca del Vallès, también se han suspendido en la Escola Can Cladellas y la Escola Palau Solità, ambas en la localidad de Palau Solità i Plegamans, el CEE Barcanova, en Santa Perpètua de Mogoda, y el CEE Bellapart, en Sabadell.

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