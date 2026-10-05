La Generalidad suspende las clases en Barcelona tras una alerta por lluvias intensas

El Gobierno catalán ha suspendido este lunes las clases en escuelas de municipios de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme, en Barcelona, después de que Protección Civil de la Generalidad haya enviado un ES-Alert a los vecinos de esta zona ante la previsión de lluvias intensas en las próximas dos horas.

En la zona del Vallès Oriental y el Maresme, se han cancelado las clases en escuelas de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles.

🌧️📲 ES-Alert pel risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. No circuleu. Confineu-vos a l'interior d'edificis. Si us arriba l'aigua pugeu a plantes superiors dels edificis. Eviteu soterranis i zones baixes. En cas de perill, contacteu al @112 Emergència #INUNCAT pic.twitter.com/csjgvrZrIG — Protecció civil (@emergenciescat) October 5, 2026

En Vilanova del Vallès, la suspensión de las clases afecta a los centros educativos EB La Baldufa, E. Mestres Munguet-Cortès, E. La Falguera y Vilanova del Vallès, según informa el Departamento de Educación.

En la comarca del Vallès, también se han suspendido en la Escola Can Cladellas y la Escola Palau Solità, ambas en la localidad de Palau Solità i Plegamans, el CEE Barcanova, en Santa Perpètua de Mogoda, y el CEE Bellapart, en Sabadell.