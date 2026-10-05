¿Y si Silvia Orriols cambiara de opinión y se presentara a las generales?

Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, no tiene previsto participar en las elecciones generales convocadas este lunes por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre. Los estatutos del partido separatista no lo impiden, pero Sílvia Orriols ha empeñado más de una vez su palabra al afirmar que la política española no le interesa, que eso es cosa de los españoles, que ella no es española y que su intención es liberar Cataluña del "yugo español".

Las respuestas de Orriols parecen tan infantiles como improvisadas. Es lo que diría de carrerilla cualquier independentista "auténtico" y desencantado con los partidos separatistas que fracasaron en la intentona de 2017. Esa retórica está en el manual del independentista puro. Con España, nada; contra España, todo. Que Junts y ERC participen en las generales es para ese perfil de independentistas la evidencia de que son "partidos autonomistas del régimen del 78". Según Orriols, esos partidos no defienden a Cataluña en Madrid, sino que actúan siguiendo sus propios intereses.

Las opciones de que Orriols designe un candidato o de que ella misma decida dar el salto, probar suerte en Madrid y oponerse de primera mano a Gabriel Rufián y Miriam Nogueras son más bien remotas, a pesar de que eso suponga dejar pasar una extraordinaria oportunidad de comprobar si lo que dicen las encuestas es cierto o puro humo.

El último sondeo, un trabajo de Ipsos para La Vanguardia publicado este domingo, otorgaba a Aliança Catalana un empate a treinta escaños con el PSC en unas elecciones al Parlamento de Cataluña. Hace dos años, poco después de celebrarse las últimas autonómicas, las encuestas otorgaban a Orriols una importante subida. Estaba en los diez escaños viniendo de dos. Pero en los últimos meses esa tendencia se ha disparado. El Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalidad, el CIS catalán, le otorga el tercer puesto en su última encuesta, a tiro de piedra de ERC. Un par de meses después y según el diario de Godó ya ha superado a ERC y es el partido alfa del separatismo a pesar del cinturón sanitario de sus compañeros independentistas, que tachan al partido de ultraderechista, y de la extrema izquierda.

Aliança Catalana sigue centrada formalmente en la preparación de las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo mayo, un año antes que las autonómicas. A falta de un test en las generales, esa será la prueba que calibrará las opciones de Aliança Catalana de convertirse en la nueva Convergència y de acceder a la Generalidad.

Junts, Vox y el PP, beneficiados

Que Orriols no se presente a las generales es una magnífica noticia para la mayoría de los partidos y en especial para Junts, que es el principal granero de votos de la nueva formación independentista. La ausencia de Aliança puede permitir el regreso temporal de esas papeletas a los partidos afectados por la eclosión de Orriols. Vox y el PP también prestan votos a Aliança, así como ERC, aunque en mucha menor medida. Los electores de derechas aprecian el lenguaje contra la inmigración y la inseguridad de Orriols. Y los electores de ERC seducidos por la también alcaldesa de Ripoll agradecen su pureza separatista.

La decisión de Sánchez de anticipar los comicios parece haber sorprendido a Junts con el paso cambiado. El partido está preparando el regreso de su líder, Carles Puigdemont. Y pendiente de los plazos judiciales. Mañana se reúne el pleno del Tribunal Constitucional que previsiblemente dará luz verde a la amnistía de la malversación. A partir de ahí, el futuro de Puigdemont dependerá de la celeridad del Tribunal Supremo en asumir la creativa doctrina del Constitucional sobre la amnistía. La vuelta de Puigdemont se producirá, casi con toda seguridad, en plena campaña electoral.

Nada más trascender la convocatoria electoral, Míriam Nogueras, que previsiblemente repetirá como candidata, ha corrido a desmarcarse del Sánchez que ha permanecido estos últimos tres años y medio en la Moncloa gracias a su apoyo.

"Ahora ya no decidirán Pedro Sánchez y sus socios. Ahora nos toca decidir a los catalanes qué modelo de país queremos. ¿Queremos el modelo que nos arrastra al empobrecimiento y que nos ahoga a impuestos o queremos romper con todo eso e ir a la Cataluña que ha hecho todo aquello que históricamente nos ha hecho mejores y más fuertes? Somos los únicos que ante la confrontación de las dos Españas, a la que todos los demás se han dejado arrastrar, hemos elegido y elegiremos siempre Cataluña y los catalanes", ha declarado la portavoz de Puigdemont en Madrid en la red social X y en todo un alarde de orriolismo.

Por parte de ERC ha sido su presidente, Oriol Junqueras, el que ha reaccionado primero al anuncio de Sánchez. Lo ha hecho a través de X y con estas palabras: "Preparados para defender Cataluña y partirnos la cara por mejorar la vida de la gente". Otro alarde, pero este de rufianismo.