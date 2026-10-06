Colau augura que "Puigdemont tendrá problemas para caminar por Cataluña"

División de opiniones en la izquierda catalana tras la decisión del Tribunal Constitucional de aplicar la amnistía al delito de malversación, fallo que abre las puertas del regreso a España a Carles Puigdemont, fugado hace nueve años tras liderar la asonada separatista.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cargado contra el expresidente catalán por la negativa de Junts a avalar los dos decretos Maricarmen del Gobierno de Pedro Sánchez y Sumar. En cambio, el actual presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, se ha felicitado por la sentencia del Tribunal Constitucional que será de aplicación para el líder de Junts.

Colau, que colabora en la nueva cadena de RTVE en catalán –una de las concesiones de Sánchez a Junts–, ha aprovechado su participación en una tertulia con Laura Borràs –la expresidenta de Junts indultada– y el exportavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, para asegurar que "Puigdemont tendrá problemas para caminar por Cataluña porque se encontrará con una ciudadanía muy enfadada porque el partido de Junts ha tumbado dos decretos y ha dejado a millones de personas desamparadas, millones de personas amenazadas por los desahucios, millones de personas con contratos de alquiler que terminaban y no serán prorrogados por los dos decretos que ha tumbado Junts".

Tras esa andanada, Colau ha dicho celebrar que Puigdemont pueda volver para que se acabe "la excepcionalidad jurídica", pero ha insistido con la tesis de que la mitad de los votantes de Junts estaban a favor de los decretos, dato que la exalcaldesa no ha dicho de dónde ha tomado.

Muy diferente ha sido la reacción de Salvador Illa, que pasó de declarar antes de las pasadas generales que "ni amnistía ni nada de eso y lo repito para que quede claro" a erigirse en uno de los máximos partidarios de la ley del olvido y de que Puigdemont regrese a Cataluña. Algo que el prófugo ya hizo con ocasión, precisamente, de la investidura de Illa, el 8 de agosto de 2024, en un viaje relámpago en el que contó con la inoperancia de los Mossos y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para no ser detenido.

Ahora podrá volver sin temor a ser apresado y conducido ante un juez. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cancelado la orden de detención que pesaba sobre el prófugo. Para celebrarlo, Illa ha escrito en X lo siguiente: "El tiempo nos ha dado la razón, Cataluña avanza".