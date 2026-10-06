Debate teológico en el Metro de Barcelona: un blasfemo y un predicador evangélico cara a cara

Un vídeo arrasa en las redes sociales mostrando la realidad edulcorada del día a día en Barcelona.

Un hombre increpa, insulta y amenaza a una especie de predicador religioso y a una mujer que sale en su defensa. La escena transcurre en un vagón de Metro a la altura de la estación de la Sagrera. En los últimos tiempos es habitual encontrarse en el transporte suburbano con personas que expresan en voz alta sus creencias religiosas y animan a los pasajeros a la práctica religiosa con alabanzas al Altísimo.

Se han sumado a esa especie de circo ambulante formado por cantantes de rap y carteristas que han convertido el Metro en un escenario de sus habilidades, artísticas uno y delictivas los otros. Hay que contar también con los exhibicionistas, otros pervertidos, los borrachos, drogadictos y demás "especies" urbanas dedicadas a la alteración de la vida común.

El vídeo, muy trabajado en materia de rotulación y difundido por una cuenta seguida por Oriol Gès, el ideólogo de Aliança Catalana, muestra primero las descalificaciones de un hombre a otro que está predicando en voz alta.

Metro de bcn

Han convertit Catalunya en un abocador pic.twitter.com/PQOrnbRNtf — Almogàver1899 (@Josepbcnm) October 5, 2026

Le grita, le dice que se calle, que se cisca en sus muertos y otros improperios hasta que interviene una mujer que trata de mediar y recibe otra catarata de denuestos y se justifica así: "Me da asco lo que está haciendo, comiéndole la cabeza a la gente, me cago en... y en tu puta madre".

Entre tanto, el predicador, en apariencia ajeno a la discusión que su sermón ha provocado, sigue en sus trece de cantar las excelencias del Señor. La costumbrista escena está teniendo un gran número de reproducciones.