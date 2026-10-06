El diputado de ERC que se enfrentó a Gabriel Rufián deja la política y no repetirá en el Congreso

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña Jordi Salvador ha anunciado de forma oficial que abandona su carrera pública y que no formará parte de las listas de la formación separatista de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. La decisión pone fin a su etapa en el Congreso de los Diputados, Cámara en la que ha ocupado un escaño en representación de la provincia de Tarragona durante varias legislaturas consecutivas.

A través de un comunicado difundido en sus perfiles en redes sociales, el dirigente independentista ha señalado que da por terminada esta fase, asegurando que cierra una etapa muy importante en su trayectoria personal y profesional. "Ha sido un orgullo y un honor inmenso representar a mi país y a mi clase en el Congreso de los Diputados", ha manifestado en su mensaje de despedida, evidenciando el habitual discurso de corte obrerista que ha intentado mantener durante su paso por las instituciones en Madrid.

En este sentido, el hasta ahora representante de ERC ha querido reivindicar sus orígenes, afirmando que es hijo de la clase trabajadora y que, por tanto, no estaba predestinado a ocupar un cargo con tanta responsabilidad en la política nacional. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para mostrar su agradecimiento a las bases de su partido. "Quiero dar las gracias a la militancia y a todas las personas que habéis confiado en mí con vuestro voto", ha expresado el diputado, que ahora da un paso al lado.

La salida de Salvador de la primera línea política no puede desligarse del fuerte enfrentamiento que protagonizó el pasado mes de junio con el portavoz de su propio grupo parlamentario, Gabriel Rufián. La tensión estalló cuando el portavoz republicano intentó imponer una serie de condiciones a la dirección de Esquerra Republicana para aceptar ser de nuevo el cabeza de lista en los futuros comicios, una maniobra que generó un hondo malestar en un sector de la formación.

Ante aquella actitud, Salvador no dudó en utilizar la red social X para censurar públicamente el comportamiento de su portavoz y exigirle "respeto" tanto hacia el equipo de trabajo desplazado a Madrid como hacia la militancia de ERC. "ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátum. Si hace falta, algunos hablaremos en público, al menos yo, y se acabará la tontería. La paciencia tiene un límite", llegó a advertir de forma tajante, dejando al descubierto la profunda fractura interna que atraviesa la formación separatista en su pugna por el poder y la reestructuración de sus liderazgos.