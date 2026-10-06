La Generalidad lanza alertas a los teléfonos por lluvias torrenciales en el litoral y Tarragona

La Generalidad ha recurrido este martes al sistema de avisos masivos a la población mediante la tecnología ES-Alert, enviando notificaciones directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos. Poco después de las 19:00 horas, las autoridades autonómicas han emitido un mensaje de emergencia dirigido a los vecinos de las comarcas del Barcelonés, Bajo Llobregat, Garraf, Gironés, Maresme y la Selva. El objetivo de esta medida institucional es pedir a la ciudadanía del litoral catalán que extreme la precaución en la movilidad ante la previsión de precipitaciones muy abundantes que se alargarán, al menos, hasta las dos de la madrugada.

Este nuevo nivel de alerta por inclemencias meteorológicas se suma al que Protección Civil había activado unas horas antes en la región. En concreto, hacia las 17:45 horas, los terminales de los residentes en las comarcas tarraconenses del Bajo Campo, Bajo Ebro, Ribera de Ebro y Tierra Alta recibieron una primera notificación sonora. En ese momento, las autoridades instaban a los ciudadanos a prepararse para episodios de agua localmente intensos durante el plazo de una hora, reiterando el ruego de limitar los desplazamientos y de evitar a toda costa las zonas inundables.

La situación de inestabilidad no ha dado tregua a lo largo de la tarde, lo que ha obligado a los servicios de emergencia a actualizar y reiterar sus recomendaciones. En este sentido, el Gobierno autonómico ha enviado una tercera alerta a los dispositivos móviles coincidiendo con la franja de las 19:00 horas. Este último aviso se ha focalizado nuevamente en el área de Tarragona, concretamente en el Baix Camp, Baix Ebre, Bajo Penedés, Ribera d'Ebre y el Tarragonés. El comunicado oficial subraya la necesidad de prolongar la guardia ante las precipitaciones torrenciales hasta pasadas las 20:00 horas, insistiendo en eludir cauces de ríos y rieras.

Este episodio de inestabilidad climática golpea a la comunidad en un contexto de luto y máxima preocupación. Cataluña se enfrenta a estas trombas de agua tras un aciago fin de semana en el que las tormentas dejaron un trágico balance de dos personas fallecidas y un desaparecido en el territorio. La crudeza del temporal no amainó el lunes, cebándose con especial virulencia en la comarca barcelonesa del Vallés Oriental. En esta zona, los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de un menor que fue arrastrado por la corriente, lo que eleva la inquietud ante las nuevas descargas de agua.

Ante la repetición de estos fenómenos propios del otoño mediterráneo, los expertos recomiendan mantener la calma y seguir estrictamente las indicaciones de los operativos de seguridad. La implantación del sistema de alertas directas al móvil se ha revelado como una herramienta fundamental para tratar de minimizar los daños personales frente a la rápida evolución del clima. Mientras se espera que el frente tormentoso pierda intensidad a lo largo de la madrugada, las autoridades mantienen los planes de contingencia activos, recordando que la responsabilidad individual es indispensable para prevenir más desgracias humanas y materiales.