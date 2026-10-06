La separatista Laura Borràs no entrará en la cárcel a cambio de un curso contra la corrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, para cumplir la pena de dos años que le quedaba pendiente después de obtener el indulto parcial, con la condición de que siga simplemente un curso para prevenir la corrupción.

En un auto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC libra a Borràs de entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que tenía pendiente. La suspensión de la pena de cárcel está condicionada a que la expresidenta del Parlamento catalán y exdirigente de Junts no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y participe en al menos "un programa formativo sobre contenidos específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas".

La separatista Laura Borràs fue condenada en el año 2023 a cuatro años y medio de cárcel por trocear y adjudicar contratos a dedo a favor de un amigo en la Institución de las Letras Catalanas. Esta decisión llega después de que el mes pasado el Gobierno de Pedro Sánchez indultase parcialmente la condena.

Hay que recordar que cuando el presidente del Gobierno encargó a Santos Cerdán, su ex número dos hoy investigado por varios delitos de corrupción, negociar la Ley de Amnistía con Carles Puigdemont para lograr la investidura, el PSOE se negó a incluir a Borràs. Los socialistas alegaron que aquellos delitos no tenían relación con el Procés. Un posicionamiento que también tuvo tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía, que han reiterado en diversas ocasiones que los hechos de Borràs son ajenos al conflicto independentista y que pertenecen al ámbito de la corrupción en la contratación pública.

El Ejecutivo socialista defendió el indulto de la exdirigente separatista de Junts apoyándose en la "desproporción" de la pena, ya señalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sentencia.