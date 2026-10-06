Puigdemont: "Hasta aquí ha llegado la orden del señor Aznar de poner palos en las ruedas"

El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont no ha dado ningún detalle sobre su regreso a España en su primera comparecencia como ciudadano sin orden de detención del Tribunal Supremo. A pesar de que el magistrado Pablo Llarena ha cancelado la orden, aún quedan algunos trámites para que la amnistía para Puigdemont y el resto de golpistas a los que se acusó y condenó por malversación esté plenamente en vigor. Faltan los votos particulares en el Tribunal Constitucional y la resolución oficial del Supremo "acatando" la peculiar doctrina Conde-Pumpido sobre el golpe de Estado y el alcance de la amnistía.

Según ha comentado el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no hay que precipitarse. El regreso es inminente, pero no tiene fecha. Faltan determinados pasos y garantías para que el expresidente de la Generalidad se sienta cómodo y seguro.

En su intervención pocas horas después de la decisión del Constitucional, Puigdemont ha celebrado que "hasta aquí ha llegado la orden del señor Aznar de poner palos en las ruedas. (La frase) 'el que pueda hacer que haga' ya no da más de sí", ha afirmado Puigdemont.

También ha dicho que "en términos de la relación entre Cataluña y España hoy no se soluciona nada", pero ha reconocido la importancia de la ley de amnistía. En cuanto al futuro, Puigdemont ha asegurado que la amnistía es una especie de ratificación del "carácter irrenunciable al derecho a la autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter pacífico y democrático que sean necesarias cuando ya se hayan agotado todos los intentos de solución negociada".

Es decir, que la amnistía ratifica todos los pasos dados hasta el momento y supone una suerte de exaltación del "exilio" porque, dice Puigdemont, no volverá como líder de Junts sino como presidente de la Generalidad.

En la comparecencia, con un cierto tono solemne y sin preguntas, el líder separatista ha insistido en que no se fugó para defender posiciones partidistas sino para defender las instituciones de Cataluña y ha asegurado que la decisión del Constitucional es una "clara derrota de los poderes públicos españoles que nos han intentado llevar ante un tribunal, incluido el todavía primer ministro Pedro Sánchez que se comprometió públicamente a ello". Puigdemont ha obviado deliberadamente que Cándido Conde-Pumpido y la mayoría llamada "progresista" del Constitucional son obra de Sánchez.

La guinda de la legislatura

Después de asuntos como la corrupción, la fuga de Paiporta, el apagón, el accidente ferroviario de Adamuz o la invasión de Ceuta, entre otros, el regreso de Carles Puigdemont a España es la guinda del pastel de la legislatura de Pedro Sánchez, la última "contribución" del presidente del Gobierno a la ingobernabilidad de España. Puigdemont lo aupó al poder y Puigdemont regresa después de haber puesto de manifiesto la extrema debilidad parlamentaria del líder socialista tras haber tumbado los decretos Maricarmen el pasado viernes en el Congreso. Para Puigdemont, no merecía la pena alargar la legislatura una vez conseguida la ley de amnistía, eso que su segundo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, otro amnistiado, había pactado con Santos Cerdán en Bruselas tras las últimas elecciones generales.

El mamporrero

El líder de Junts, prácticamente desaparecido de la política en los últimos meses, no podía afrontar el regreso ejerciendo de nuevo como mamporrero de Sánchez. Hubiera sido demasiado fácil interpretar en ese caso que el pago por la amnistía incluía no sólo la investidura sino la perpetuación de Sánchez en la Moncloa. Dados los nefastos resultados en las encuestas de Junts desde la aparición de Aliança Catalana, la más mínima complicidad de Puigdemont con Sánchez podría significar la puntilla de Junts en favor del partido de Sílvia Orriols, que ahora mismo es la referencia política de gran parte del independentismo y de gran parte de la derecha en Cataluña, espacios (derecha e independentismo) en los que se sitúa el partido de Puigdemont por mucho que el también exalcalde de Gerona diga estar más cómodo en la socialdemocracia.

No habrá foto entre Sánchez y Puigdemont

No habrá foto entre Sánchez y Puigdemont. El repatriado se tendrá que conformar con retratarse con Salvador Illa, con quien ya posó en la delegación de la Generalidad en Bruselas. También es recordada la foto con Santos Cerdán en una sala con una gran foto del 1-O. No hay, en cambio, fotos con Rodríguez Zapatero en las reuniones suizas. Y Sánchez también tendrá que conformarse con sus fotos con Míriam Nogueras. A ninguno de los dos le conviene hacer un posado conjunto por muy histórica y trascendente que digan que ha sido la resolución de la mayoría llamada progresista del Tribunal Constitucional.

A diferencia de lo que pretenden imponer los socialistas con un relato edulcorado sobre la realidad catalana, el retorno de Puigdemont no supone ni normalización ni mucho menos reconciliación. El independentismo está más cerca del ho tornarem a fer que de pasar página. La amnistía ha reforzado las principales consignas separatistas. No hay la más mínima intención de renunciar a la república catalana. La tesis es que el fin del "exilio" de Puigdemont pone de nuevo en primer plano el "conflicto catalán" y el contador a cero.

La plana mayor del golpe de Estado sigue en primera línea y una vez amnistiados expresan la sensación de tener las manos libres para volver por sus fueros. Consideran que la amnistía no es el olvido penal de sus delitos, sino la legalización de los procedimientos que desembocaron en la proclamación de la república catalana y que incluían la derogación de la Constitución en un parlamento autonómico o la organización ilegal de simulacros de referendos de independencia pisoteando a la oposición y los derechos de más de la mitad de los ciudadanos de la región.

Un emocionado Oriol Junqueras lo ha explicado así en su primera comparecencia tras la amnistía: "Hoy recuperamos nuestros derechos políticos y eso quiere decir que estamos más cerca de recuperar la plena libertad de acción. La amnistía nos permite dejar atrás parte de la represión, pero no resuelve el conflicto político entre Cataluña y el Estado. Esta será la siguiente etapa. Ahora toca construir las condiciones necesarias para que Cataluña pueda decidir democráticamente su futuro".

Orriols y la resistencia física al 155

El drama para Puigdemont y Junqueras es que tras nueve años aferrados a sus cargos y canonjías de partido tras un golpe de Estado fallido los activistas más influyentes y combativos de las bases independentistas consideran que son los principales obstáculos para el avance del separatismo. Sílvia Orriols, la presidenta de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll (Gerona) es ahora la gran esperanza de ese independentismo que asegura ahora que habría opuesto resistencia física al 155, el artículo de la Constitución por el que dos funcionarios del Estado se hicieron cargo de la Generalidad en medio de la humillante estampida del Govern golpista.

El recibimiento a Puigdemont permitirá comprobar el grado de desafección del independentismo o, por el contrario, si pasa de prófugo a pródigo capaz de galvanizar a las masas. Su última aparición en público, el 8 de agosto de 2024, con la inestimable colaboración de los Mossos y la pasividad del Ministerio del Interior, no fue un acto de masas. Unas tres mil personas asistieron al mitin improvisado, menos que la militancia de Junts.

"Problemas para andar por Cataluña"

Ahora mismo y según Ada Colau, "Puigdemont tendrá problemas para andar por Cataluña" por el "no" de Junts a los decretos de vivienda. Gonzalo Boye, el letrado del presidente de Junts, se mostraba muy apenado por las palabras de Colau y concluía que la exalcaldesa "necesita un trabajo". Boye es patrono del "Observatorio Desca" (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), la fundación de la extrema izquierda barcelonesa de la que surgieron la misma Ada Colau, Jaume Asens (uno de los artífices y redactores de la ley de amnistía junto a Boye) y Gerardo Pisarello.