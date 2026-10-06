Rufián presiona a Junqueras y exige poner a "su gente" si ERC quiere que repita como candidato

Gabriel Rufián está descartado como candidato de una alianza transversal de las izquierdas plurinacionales. En Sumar nunca estuvo sobre la mesa el ofrecimiento del portavoz de ERC en Madrid, que se postuló como candidato de consenso en una maniobra de promoción personal cuando estaba siendo fuertemente cuestionado en su propio partido. Que la iniciativa de Rufián fuera de la mano de Podemos e Irene Montero otorgaba muy pocas probabilidades a la singular operación.

En el nuevo Frente Amplio (los partidos de Sumar menos los valencianos de Compromís) esa candidatura de Rufián ni siquiera se contempla. En las últimas horas Mónica García, ministra de Sanidad, se ha mostrado dispuesta a encabezar la candidatura a pesar de que ya está designada como candidata autonómica en Madrid para competir contra Isabel Díaz Ayuso. También se ha postulado Ada Colau, que en los últimos días ha recuperado su perfil de activista y afirma que se ha tenido que ir de la casa en la que vivía desde hace quince años porque con un solo sueldo no le daba para pagar el alquiler.

La exalcaldesa de Barcelona se mostró dispuesta en el pasado a formar pareja electoral con Rufián con parecidos argumentos a los exhibidos por el diputado republicano sobre la importancia de "parar a la ultraderecha" y "superar las siglas", pero esa posibilidad ya no está sobre la mesa. Además, Colau también dijo que no le importaría comparecer como cabeza de cartel junto a Irene Podemos.

Seis elecciones generales a sus espaldas

En cualquier caso, el futuro de Rufián pasa por ERC y por repetir como candidato de la formación republicana, donde lleva desde 2016 a pesar de haber dicho que no iba a estar en Madrid más de 18 meses. Sin embargo, sus relaciones con los demás diputados de ERC son prácticamente inexistentes en la mayoría de los casos. No se habla con la mitad del grupo y no quiere que repita nadie. Y cree que ya ha hecho suficiente mili en ERC como para imponer sus nombres en "su" lista. Sería la sexta vez que se presenta en las generales teniendo en cuenta que fue cabeza de cartel en diciembre de 2015, junio de 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019. En las últimas, julio de 2023, el cabeza de cartel fue Oriol Junqueras (inhabilitado) pero el número uno virtual volvió a ser Rufián.

Así que ha lanzado un órdago. Quiere tener la última palabra sobre las personas que van en la candidatura con la excusa de que los actuales componentes del grupo parlamentario no trabajan para él y le han dejado prácticamente solo en la ya extinta legislatura. En ERC sólo su presidente, Oriol Junqueras, es un interlocutor válido para Rufián, que esgrime su supuesto tirón electoral y los datos del CIS y del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalidad sobre la valoración de los políticos como aval para sus pretensiones.