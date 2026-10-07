Caos en Rodalies: los maquinistas no garantizan el servicio y varias líneas están afectadas

El servicio de Rodalies afronta este martes una jornada de fuertes alteraciones después de que el sindicato mayoritario de maquinistas comunicara durante la madrugada que no podía garantizar la salida de los trenes.

El director de Rodalies de Cataluña, Óscar Playà, ha explicado en Catalunya Ràdio que durante la madrugada recibieron una carta del sindicato mayoritario de maquinistas informando sobre la situación. Playà ha encuadrado la situación en un conflicto laboral y ha descartado que el problema responda a un fallo de seguridad de la infraestructura. Según ha señalado, los trenes circularon de forma segura durante la jornada anterior.

La situación es especialmente complicada en la R1, donde no circula ningún tren. En el resto de líneas, el servicio se está recuperando de manera progresiva, aunque no se están realizando todas las circulaciones previstas.

Rodalies ha informado de que el servicio no funciona con normalidad "por causas ajenas" y ha pedido disculpas a los usuarios. La compañía recomienda utilizar otros medios de transporte ante la imposibilidad de garantizar la prestación del servicio.

📢ATENCIÓ! ❗Per causes alienes a Rodalies no es pot garantir la prestació del servei. Demanem disculpes als nostres usuaris i recomanem que utilitzin mitjans de transport alternatius. 🔗 Podeu consultar les millors alternatives de desplaçament a: https://t.co/isHzZgh1gO — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 7, 2026

La infraestructura sigue pendiente de trabajos

Protección Civil ha informado, por su parte, de que Rodalies continúa pendiente de los trabajos de adecuación de la infraestructura después del temporal. A medida que se recuperan los distintos tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para comprobar las condiciones de seguridad antes de restablecer la circulación.

Esta situación se suma a las incidencias registradas en la red durante los últimos días. Entre ellas figura la caída de un árbol y un talud sobre un tren en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. El incidente afectó a la circulación de las líneas R2 Sur, R13, R14, R15, R16 y R17. No se registraron heridos y la circulación pudo reanudarse posteriormente.

Los autobuses también acumulan retrasos

Las dificultades para desplazarse en tren están provocando una mayor afluencia de viajeros en otros medios de transporte. La empresa de autobuses Moventis ha comunicado que algunas de sus líneas registran retrasos y una elevada afluencia de pasajeros.

En concreto, se ha completado el aforo disponible en los servicios e11.1, e11.2, 804, 806, C20 y C10, según la compañía. La situación está generando colas y problemas de capacidad en algunas paradas.

🚨 ATENCIÓ! 🚨

🚌 En aquests moments es registren retards i es completa l'aforament de les expedicions a les línies #e11.1 #e11.2 #803 #804 #806 #C30 #C10 de #Moventis_CASAS per la gran afluència de persones viatgeres.

Lamentem les molèsties — Moventis (@MoventisInfo) October 7, 2026

A las alteraciones provocadas por el conflicto entre Rodalies y los maquinistas se añade otra incidencia en Tarragona. A petición de los Mossos d'Esquadra, se encuentra suspendida la circulación entre Tres Camins y Salou-PortAventura debido al accidente de una persona en las inmediaciones de la vía.

⚠️ A petición de Mossos d'Esquadra, se encuentra suspendida la circulación entre Tres Camins y Salou-Port Aventura por el accidente de una persona en las inmediaciones de la vía.

🚆 Afecta a los trenes de media distancia que circulan entre Tarragona y Salou-Port Aventura. — INFOAdif (@InfoAdif) October 7, 2026

De este modo, la red afronta varias afectaciones simultáneas: la falta de circulación en la R1, la recuperación progresiva del servicio en otras líneas, los trabajos de adecuación de tramos afectados por el temporal y la suspensión puntual entre Tres Camins y Salou-PortAventura.