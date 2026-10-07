El independentismo maniobra para colocar como arzobispo de Barcelona a un amigo de Puigdemont

El nombre de Octavi Vilà, un religioso de profundas convicciones catalanistas, suena con fuerza para sustituir a Juan José Omella, el arzobispo de Barcelona que al cumplir ochenta años ha perdido su condición de cardenal elector. El cambio parece inminente y la opción de que un obispo nacionalista sea nombrado sustituto de Omella ha cobrado enteros en las últimas semanas.

Octavi Vila consta en la terna que el Dicasterio de los Obispos ha elevado al papa León XIV, quien todavía no ha dado cuenta de su decisión. Vilà es el candidato preferido del independentismo, movimiento con mucho peso en el seno de la Iglesia en Cataluña. Con su nombramiento, el separatismo recuperaría un puesto de especial relevancia en el episcopado, según ha avanzado El Mundo.

Vilà, obispo de Gerona y ex abad de Poblet, ha dado sobradas muestras de su fe independentista. Firmó todos los manifiestos clericales a favor del proceso separatista y del simulacro de referéndum del 1 de octubre. Como abad de Poblet no tuvo inconveniente alguno en significarse a favor del golpe junto al abad de Montserrat.

Su carrera eclesial

El perfil de Vilà es muy atípico. Nacido en 1961, ingresó en el monasterio de Poblet cumplidos los 43 años. En 2015 fue ordenado sacerdote para ser nombrado casi sin solución de continuidad abad del cenobio cisterciense de la provincia de Tarragona. En 2024 fue nombrado obispo de Gerona por el papa Francisco.

Además de por una carrera eclesial meteórica, Vilà también es conocido por su amistad con el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, a quien recibió en Poblet con todos los honores en pleno transcurso del golpe secesionista. En aquella visita, que tenía por objeto visitar los archivos del "president" Tarradellas, Puigdemont recordó que en su adolescencia había realizado un par de estancias veraniegas en el monasterio, del que al igual que Montserrat se han apoderado los nacionalistas.

Cuando Vilà fue nombrado obispo de Gerona, ciudad de la que fue alcalde Puigdemont, el ya amnistiado dirigente independentista no ocultó su satisfacción y agradeció al papa que confiara a su amigo las riendas de la Iglesia en su ciudad. Ahora podría coincidir la vuelta a España de Puigdemont con otro "ascenso" de Vilà.