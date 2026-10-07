Los huérfanos de Orriols votarán a Vox

Sílvia Orriols, esa estrella rutilante de la derecha dura que se prohíbe hablar en español, no irá a las elecciones generales del 29 de noviembre. Una decisión que ella envuelve en el celofán del purismo independentista: Aliança Catalana no reconoce las instituciones del Estado español y, en consecuencia, se niega a competir por un escaño en el Congreso de los Diputados del país vecino. Argumento impecable sobre el papel. Solo que sus consecuencias prácticas apuntan en una dirección incómoda. Aunque hay otra explicación, menos épica y más prosaica. Aliança no concurre a las generales sencillamente porque todavía no existe como partido en el sentido operativo del término. Es una organización virtual, articulada en exclusiva sobre el impacto hipnótico de su retórica flamígera en las redes sociales.

El fundamentalismo separatista es la coartada. La inexistencia orgánica es la verdad. Y el beneficiario de su ausencia no va a ser el Payés Errante. Será Vox. Paradoja aparente cuya causa resulta reveladora de lo que sociológicamente hay detrás del fenómeno Orriols. Los datos de transferencia de voto no dejan mucho margen para la especulación. Entre el 20% y el 25% del electorado de Aliança tiene previsto ya votar a Vox en las generales. Dicho de otro modo: de cada cuatro votantes de Orriols que acudan a las urnas, uno marcará la papeleta de Abascal.

Y con seguridad más de uno, porque en el País Petit confesar que se vota a Vox sigue siendo algo de mal gusto. El sufragio oculto existe, y apunta en una sola dirección. Ocurre que un sector nada desdeñable de su gente no resulta ser independentista en sentido estricto. Es, ante todo, un votante cansado, agobiado tanto por el impacto empobrecedor de la inmigración tercermundista como por la inoperancia estéril del establishment local; un público que encontró en Orriols lo que Vox nunca podrá ofrecerle en Cataluña: una alternativa sin el techo de cristal que en un territorio hegemonizado por el nacionalismo transversal condena a la irrelevancia eterna a los de Abascal. Pero va a ser ella quien, contra todo pronóstico, termine legitimando a Vox.